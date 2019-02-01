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任天堂攜手LINE共同推出《瑪利歐醫生 世界》　今夏就能玩

任天堂攜手LINE共同推出《瑪利歐醫生 世界》　今夏就能玩（圖／翻攝自任天堂官方網站）

▲ 任天堂在今日公開了新作，預定將在 2019 年初夏上市。（圖／翻攝自任天堂官方網站）

記者樓菀玲／台北報導

任天堂在今日於官方網站當中，一舉公開了《超級瑪利歐》手機遊戲新作《瑪利歐醫生 世界》，並表示預定將在 2019 年初夏推出。

據了解，本次將在手機平台推出的《瑪利歐醫生 世界》，將會是繼承 1990 年在 FC 發行的《瑪利歐醫生》精神的全新作品，玩家在遊戲中將要扮演瑪利歐醫生，目標是徹底消滅病毒。

當時的遊戲特色主打落下式拼圖，當病毒和彩色膠囊練成一線時就會被消滅，而玩家就要通過控制膠囊來殺滅各關的全部病毒。

然而這次的《瑪利歐醫生 世界》將與 LINE 攜手合作，不僅要為全世界玩家製造更多與任天堂 IP 接觸的機會，更要為了家庭主機市場拓展，至於 LINE 方面則是以「Closing the Distance」作為核心，致力打造「無論何時都能以最便利的方式連接彼此」的使用環境，為旗下 1.65 億用戶提供各式面向的多元服務。

除了 LINE 和任天堂將會投入本作開發之外，NHN Entertainment 也將會參與一部分的開發和營運，而這也是任天堂繼與 Cygames 攜手開發《Dragalia Lost 失落的龍絆》以來，再度與其他業者協力開發手機遊戲新作。

關鍵字：手機遊戲任天堂LINE瑪利歐醫生 世界

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