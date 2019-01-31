《DAYS GONE》一人迎戰上百異變者　考驗玩家戰術與反應

記者樓菀玲／台北報導

《DAYS GONE》 是一款以全球瘟疫大滅絕事件兩年後的嚴酷荒野為舞台的開放世界動作冒險遊戲。玩家將扮演迪肯聖約翰，化身面對艱難環境竭力求生並同時尋覓生存意義的賞金獵人。《DAYS GONE》推崇充滿真實感與自由的玩法， 帶給玩家自由探索、策劃戰略與遊戲方式的體驗。

在《DAYS GONE》當中，玩家可以自訂武器與技能、將浪跡者機車升級，並且學習製作更好的近戰武器與陷阱，來努力求生。開發團隊曾指出，玩家在遊戲進行過程中除了與殭屍作戰外，還可能會遇到許多生還的人類，他們將會與主角進行許多互動，其中有些可能會成為夥伴，也有可能會加害主角。

遊戲早在 2016 年便已經在全球曝光，從最早的宣傳片公開到現在已經將近兩年，然而遊戲卻在 2018 年 10 月時，將發售日從原本的 2019 年 2 月 22 日延期至 2019 年 4 月 26 日，開發團隊解釋之所以選擇讓遊戲延期發售，主要是針對遊戲內容做了一些修正。

資深製作人 Darren Yager 和社群經理 David Lee 接受媒體訪問，表示遊戲主要是面向全球發售，因此有針對玩家的回饋做些調整，像是遊玩難易度等等。Darren Yager 告訴媒體，在最終版本當中，可以根據玩家選用武器而有不同的攻擊特效，當然也會有斷肢的效果。

媒體詢問遊戲是否有無選項讓玩家選擇，開發團隊表示在某種程度上是可以有些選擇，例如營地任務可以選擇接受與否，但是遊戲主要故事不會有任何改變，其他還有像是玩家騎車若有遇到別的生還者，可以選擇是否要救他，或是讓他死在那邊。

「裡面有很多等著大家去發現的驚喜（這邊指的是異變者）」Darren Yager 說，不能說異變者很聰明，但可以確定的是這些異變者很殘暴，而異變者的危險程度會隨著時間改變，也就是說，一旦異變者發現玩家的話，最好要處理掉，否則會引來一堆異變者。

異變者的特性是晝伏夜出，白天時會進入休息狀態，到了晚上便會攻擊性大增，Darren Yager 表示，玩家可以趁敵人還沒有發現之前先發制人，或是利用發現到的武器攻擊敵人。

《DAYS GONE》的主線遊玩時間大約需要 30 多個小時，畫面幀數為 30 fps，至於為什麼讓遊戲場景設定在美國奧勒岡，Darren Yager 說，目前市面上有很多遊戲都設定在大城市，讓《DAYS GONE》選在奧勒岡就是其中一個特色，除此之外，更要以一人之力對抗上百異變者。