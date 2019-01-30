《靈魂行者 Online》改版賀新年 新增海港都市全新城鎮

記者周之鼎／台北報導

紅心辣椒旗下戰鬥冒險線上遊戲《靈魂行者Online》昨（1/29）日重磅改版，新增「海港都市」城鎮，等待冒險者來勇闖關卡，一起捍衛和平並襲擊惡勢力。另外，為了迎接新春的來臨，《靈魂行者Online》不但更新了A.R卡系統同時也增加多位角色技能，還有一系列的新春慶祝活動。

《靈魂行者Online》推出「海港都市」城鎮，這是一個連接康都城，並在廣闊海洋附近的一個巨大港口城市，而其中 「瀰漫地平線」曾是世界上最受歡迎的地區之一，不但連接世界各地的絲綢之路，更吸引了大量遊客，是一個充滿笑聲和微笑的旅遊勝地。但受到虛空攻擊後，人類紛紛離開，它變成了一個只有吵雜聲的廢墟。冒險者第一次到訪瀰漫地平線時，可以看到很多遭受虛空殘害受損的區域，玩家們快來修復「海港都市」展開下一階段的冒險。

《靈魂行者Online》本次改版特別更新A.R卡系統，除了推出全新A.R卡及效果外，還包含了「經驗值合成」，玩家可以透過此功能將A.R卡作為材料餵給想要升級的A.R卡，A.R卡經驗值為MAX時就可以進行覺醒下一階級；而在「合成」的部分增加了合成成功機率，成功時，可以隨機獲得提升稀有星數的A.R.卡，提高你的戰鬥力。

除此之外，《靈魂行者Online》本次改版也同步更新「覺醒」功能，玩家可以透過同稀有度的卡當材料(星星數)進行覺醒，能將卡片階級覺醒為+1，而覺醒後卡片效果就會增強；最後玩家如果使用「秘密合成」的功能，秘密合成後卡片就會變成閃卡外觀， 能力也會提升。

《靈魂行者Online》改版除了將各角色提升等級上限至63等外，同時還新增了六位角色的技能，其中哈露的「巨魔之劍」技能，能因靈魂能量形成的光之劍、巨魔之劍，對前方的敵人們將以砍殺；而絕頂聰明的天才少年歐文使用「燕返彈」技能，則可以在前方區域內多次回彈，對敵人進行反覆攻擊；莉莉的「栓住的野獸」技能，可以在前方召喚靈魂能量球，用跳起來的電力進行砍殺，球體會吸引敵人後爆炸。天真可愛的少女史黛菈使用「威壓 」技能，可召喚狼靈魂對前方的敵人進行靈魂攻擊；金的「巴雷特直拳」則可以用右邊拳頭來收集靈魂能量，並用全力來進行突擊；最後伊莉絲的「急速的火神炮」技能，可將鎚子變成家特林機關槍，對於前方的敵人連續射擊。

即日起至3月5日活動期間內，擊殺《靈魂行者Online》各副本BOSS就有機會掉落「花燈」，蒐集「花燈」或「發光的寶石」，就可以向珍妮絲兌換獎勵。為感謝玩家對《靈魂行者Online》的支持，自1月29日起連續登入達指定天數可以獲得「能量轉換器」。每日累積上線時數可以獲得「鯛魚燒」，累積蒐集鯛魚燒可向製作商人《珍妮絲》兌換稀有服裝扭蛋。



