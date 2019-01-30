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機械皮卡丘與各式全新周邊商品進駐台北寶可夢快閃店

記者周之鼎／台北報導

位於台北三創生活園區6F，甫開幕就迎來無數人潮，廣受大朋友、小朋友喜愛的精靈寶可夢快閃店，在農曆年節期間，將推出眾多嶄新商品，等待各位寶可夢同好們前來選購。同時，在日本Pokémon Center廣受好評的「理科男」與「機械皮卡丘」、「Pokémon fit」相關周邊商品也將正式來台，與各位見面。

理科男是《精靈寶可夢》系列登場的訓練家。機械皮卡丘則是在遊戲《精靈寶可夢 心金/ 魂銀》中登場的理科男所帶著的機器人。「理科男」平常最喜歡作實驗，今天也借用了研究室寶可夢的力量，進行種種的實驗。此時，喜歡惡作劇的洛托姆也偷偷跑來了…….，結果機械皮卡丘發生了暴走！果實跟藥水都散落一地，引起了一場大騷動，不過寶可夢們看起來似乎還蠻樂在其中。以這樣一段故事的主視覺圖，作為主題設計的文具以及服裝、布偶、小吊飾等等，各式各樣色彩豐富又時尚的周邊商品，都即將在精靈寶可夢快閃店登場。

此外，小巧且可愛的「Pokémon fit」系列將在寶可夢快閃店出沒，《精靈寶可夢 紅·綠》全數寶可夢陣容登場，總數151隻全員到齊！而圓圓又好攜帶的「Pokémon Dolls」系列，也將於快閃店與大家見面，種類將會有「耿鬼」、「卡比獸」、「拉普拉斯」、「蚊香蛙」以及「夢幻」五種款式。

業者表示，為慶祝農曆新年即將到來，同時也希望台灣的每一位寶可夢訓練家，都能滿載而歸，寶可夢快閃店將於近期進行大量補貨，無論是各式絨毛玩偶、托特包、零錢包等精緻周邊商品，應有盡有！請各位訓練家把握最後的搶購良機！快閃店將開設至2019年2月28日。

此外在1/29(二)～2/11(一)期間，也將於SOGO 忠孝館12F活動會館以及SOGO復興館9F中庭，舉辦「精靈寶可夢 Let's Go!皮卡丘/Let's Go!伊布」發售紀念 New Year Show。每日除了會發送限量的皮卡丘以及伊布紙帽外，現場也將會有皮卡丘以及伊布與各位大小朋友一起同樂、互動，另外也會舉辦「寶可夢猜謎闖關活動」，順利闖關成功可以獲得精美貼紙，現場也準備了各式精品以及周邊做販售。


 

關鍵字：精靈寶可夢快閃店三創sogo

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