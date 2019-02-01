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正妹主播陪你玩！《三國群英傳-霸王之業》讓你過年很有聊

▲《三國群英傳》經典IP改編手遊《三國群英傳-霸王之業》，不但吸引廣大三群粉回流，又靠著正妹、網紅牌成功與年輕世代搭上線。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

2019年1月的某日下午，位於台北的雙溪公園，竟然出現一群身穿古裝的美人！原來是人氣手遊在拍廣告，請來5位網紅化身為三國5美，大玩穿越哏、趣味KUSO三國史實。不囉嗦！馬上帶你直擊拍片現場！

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▲《三國群英傳-霸王之業》拍片大玩穿越哏、趣味KUSO三國史實。（圖／記者吳杰澄攝）

「我們剛剛在拍的是《三國群英傳-霸王之業》，演出橋段就是一堆美女在撿地上的紅包。」網紅甄馨笑說，因為過年就快到了，這次的廣告也相當應景，而且可以跟這麼多美女一起拍片，她覺得很開心！「因為我本身就是玩家，所以接到這個廣告的時候，我其實很興奮！」網紅詩妮透露，自己從很久以前就有在玩《三國群英傳》，對於能夠參與演出感到非常榮幸。

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▲5位人氣模特兒、網紅化身為三國5美同框爭豔。（圖／記者吳杰澄攝）

《三國群英傳》堪稱是橫跨4年級到8年級生的共同回憶，就算沒玩過，應該也有聽過！如今經典IP改編M版手遊後，不但吸引廣大三群粉回流，又靠著正妹、網紅牌成功與年輕世代搭上線。

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▲沒玩過也有聽過！《三國群英傳》經典IP改編手遊吸粉絲回流。（圖／記者吳杰澄攝）

「這款遊戲是策略型遊戲，而且有非常多的活動，可以揪朋友一起來玩！」知名網紅安希，大推不定期推出的豐富活動；而身兼直播主，同時也是《三國群英傳》忠實玩家的筱穎兒則表示，《三國群英傳-霸王之業》是一款戰略跟攻略型的三國遊戲，因為有融入一些古代場景與畫面，玩起來很有身入其境的感覺！不過她認為這款遊戲的最大魅力，還是「線上語音主播陪玩」，可以一邊玩遊戲，一邊聽主播唱歌聊天。

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▲身兼直播主的穎兒，同時也是《三國群英傳》忠實玩家。（圖／記者吳杰澄攝）

延續歷代《三國群英傳》攻城掠地、一統天下的精隨外，《三國群英傳-霸王之業》更強調整體戰略性，靠著新舊玩家支持，從競爭激烈的手遊市場中殺出血路，在今年1月突破2000萬次下載量，而為了回饋粉絲，遊戲官方也在過年期間大放送。同樣也有參與廣告演出的網紅『賣魚妹』阿澎說：「過年期間有領紅包、趕年獸，以及財神爺出沒，只要每天登錄遊戲，就能夠獲得紅包，最高是888元的元寶！」

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▲網紅『賣魚妹』阿澎也有參與《三國群英傳-霸王之業》的廣告拍攝。（圖／記者吳杰澄攝）

過年就是要領紅包啊！《三國群英傳-霸王之業》有開運紅包天天領，還有正妹主播陪你玩，今年寒假不要只會動嘴吃，也來動動手指、動動腦，下一個最強霸王就是你！

官方網站：https://go.onelink.me/j0VR/ettoday

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