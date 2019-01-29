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西門登場擠爆全場！技嘉AORUS台北電玩展秀首款螢幕

記者周之鼎／台北報導

技嘉AORUS首次進駐 TGS台北國際電玩展，現場規劃了豐富又好玩的各式活動，更邀請各遊戲領域的電競強者來到AORUS的舞台現場，與現場的玩家進行王者挑戰賽，1月27日邀請英雄聯盟職業電競選手-西門夜說，在AORUS的舞台接受大家的挑戰，現場吸引了大批粉絲，每日也會有多位知名的實況主來到現場跟玩家一起同樂。

技嘉AORUS電玩展攤位內提供AORUS全系列電競產品讓玩家體驗，Z390 AORUS系列主機板加上RTX 20系列顯示卡，以及CES發表的世界首款戰術型電競螢幕 – AORUS AD27QD電競螢幕，只要來到技嘉AORUS的攤位，都可以體驗到最強、最新的電競產品。

電玩展現場AORUS展出世界第一款戰術型電競螢幕-AORUS AD27QD，集結了多種獨家特色及專利技術，首創數位LED絢麗RGB燈效，吸引現場玩家的目光，27吋無邊框設計，提供QHD 2560x1440 2K解析度、144Hz更新頻率以及極速1ms (MPRT)反應時間的IPS面板搭配，除了可以提供178度超廣角的可視範圍外，另搭配上10bits超細膩色彩及95% DCI-P3超廣色域顯示，並且通過VESA certified DisplayHDR 400標準的高動態範圍顯示技術，讓戰術型AORUS AD27QD電競螢幕可以呈現出前所未見的遊戲影音畫質。

AORUS AD27QD具備多項獨家特色，如黑平衡Black Equalizer、AORUS獨家瞄準穩定器Aim Stabilizer、專為玩家設計的遊戲助手GameAssist、硬體導航面板AORUS Dashboard、可用鍵盤滑鼠直接控制的OSD Sidekick以及世界唯一AORUS獨家專利Active Noise Cancelling(ANC)主動式降躁功能，讓玩家能在競技場上克敵制勝。

電玩展展期至2月15日，技嘉AORUS推出四款電競王者機，採用Z390 AORUS ELITE及X470 AORUS ULTRA GAMING電競主機板，任搭技嘉或AORUS RTX系列顯示卡，即贈送AORUS電競大禮包一份，內含：AORUS K9 Optical電競鍵盤、AORUS M3電競滑鼠及AMP900電競滑鼠墊。

關鍵字：技嘉螢幕AORUS

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