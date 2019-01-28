ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《凱薩》代言人郭書瑤現身電玩展　化身愛心大使與玩家共賀新年

《凱薩》代言人郭書瑤現身電玩展　化身愛心大使與玩家共賀新年（圖／鳳凰數位娛樂提供）

記者樓菀玲／台北報導

鳳凰數位娛樂邀請《凱薩》代言人郭書瑤蒞臨2019台北國際電玩展，瑤瑤將擔任愛心大使及遊戲 PK 關主在舞台上與粉絲同樂，現場氣氛熱烈、歡樂不斷，吸引大批粉絲一同共襄盛舉。

活動由遊戲主題曲「不凡信仰」的MV及精彩電視廣告影片揭開序幕，瑤瑤身穿弓箭手戰甲華麗登場，熱情地和台下觀眾打招呼，同時向大家拜早年。瑤瑤表示很開心再度出席《凱薩》的活動，能再次成為堅強自信的弓箭手，還可以與這麼多熱愛《凱薩》 的玩家見面讓她非常期待。

瑤瑤表示，在拍攝MV和錄音過程中，她非常享受跟屏東希望合唱團的小朋友互動。儘管他們都還在可愛天真的年紀，卻各個都是高手，在每次錄音時都發揮出超齡的專業表現，清亮有力的歌聲讓她深感佩服。而錄音花絮播畢，現場更邀請到合唱團團長「蔡義方」先生與身穿原住民傳統服飾的小朋友驚喜出席，瑤瑤也化身愛心大使頒發官方所提供的15萬元獎助學金，期望他們未來於各種舞台上都能繼續成長、激發出更多的創作能量。

《凱薩》代言人郭書瑤現身電玩展　化身愛心大使與玩家共賀新年（圖／鳳凰數位娛樂提供）

在現場觀眾的熱情歡呼下，瑤瑤再度回到舞台，進行趣味競賽「誰是神射手」環節。她隨機點選熱情的觀眾上台競賽，比賽過程精彩刺激，玩家們分數都相當接近，在最後以些微差距分出勝負，瑤瑤更笑著說點上台的各個都是高手。活動最後，瑤瑤頒發獎品給獲勝的玩家，並再度邀請大家一同加入《凱薩》雙平台公測的行列，在遊戲中挑戰自我、勇敢稱王。

關鍵字：手機遊戲鳳凰娛樂凱薩

推薦閱讀

「CGA」亞洲最大電競館　水冷配備、女性專區、VR全都有！

《凱薩》代言人郭書瑤現身電玩展　化身愛心大使與玩家共賀新年

今年重返台灣！《英雄聯盟》MSI季中賽將於台、越舉辦

【廣編】「巴清傳 手遊」重磅上線！雙平台下載數突破20萬

參展突破30萬人次 2020台北電玩展預告移師南港展覽館

《怪物彈珠》電玩展人潮爆滿　玩家敲碗期待來年再見

線上電玩展PS4買氣爆棚　3分鐘賣破雙11當日銷量10倍以上

Switch今年將推出全新改款？任天堂社長：目前沒有計畫

《軒轅劍柒》展示階段性研發成果 透露墨家、機關術將回歸

欺騙了20年！小智森林放生比鵰喊「我馬上就會回來」　粉絲淚喊：渣男

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《極地戰嚎：破曉》故事總監來台解析遊戲

《閃亂神樂》製作人對PS4政策表無奈

任天堂社長：Switch今年不推改良款

製作人談《全境封鎖 2》整體革新

《魔力寶貝M》考慮導入日本市場

《神魔之塔》6週年high翻電玩展

《霹靂無雙》電玩展面會落幕

2020台北電玩展預告移師南港展覽館

《TGS電競星光大道》賽果揭曉

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

最新新聞

「CGA」電競館旺角開幕　水冷配備、VR全都有！

《凱薩》郭書瑤化身愛心大使賀年

《英雄聯盟》MSI季中賽將於台、越舉辦

「巴清傳 手遊」上線！突破20萬下載

2020台北電玩展預告移師南港展覽館

《怪物彈珠》電玩展人潮爆滿

PS4三分鐘賣破雙11當日銷量10倍以上

任天堂社長：Switch今年不推改良款

《軒轅劍柒》展示階段性研發成果

騙了20年　小智森林放生比鵰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366