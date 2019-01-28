《凱薩》代言人郭書瑤現身電玩展　化身愛心大使與玩家共賀新年

記者樓菀玲／台北報導

鳳凰數位娛樂邀請《凱薩》代言人郭書瑤蒞臨2019台北國際電玩展，瑤瑤將擔任愛心大使及遊戲 PK 關主在舞台上與粉絲同樂，現場氣氛熱烈、歡樂不斷，吸引大批粉絲一同共襄盛舉。

活動由遊戲主題曲「不凡信仰」的MV及精彩電視廣告影片揭開序幕，瑤瑤身穿弓箭手戰甲華麗登場，熱情地和台下觀眾打招呼，同時向大家拜早年。瑤瑤表示很開心再度出席《凱薩》的活動，能再次成為堅強自信的弓箭手，還可以與這麼多熱愛《凱薩》 的玩家見面讓她非常期待。

瑤瑤表示，在拍攝MV和錄音過程中，她非常享受跟屏東希望合唱團的小朋友互動。儘管他們都還在可愛天真的年紀，卻各個都是高手，在每次錄音時都發揮出超齡的專業表現，清亮有力的歌聲讓她深感佩服。而錄音花絮播畢，現場更邀請到合唱團團長「蔡義方」先生與身穿原住民傳統服飾的小朋友驚喜出席，瑤瑤也化身愛心大使頒發官方所提供的15萬元獎助學金，期望他們未來於各種舞台上都能繼續成長、激發出更多的創作能量。

在現場觀眾的熱情歡呼下，瑤瑤再度回到舞台，進行趣味競賽「誰是神射手」環節。她隨機點選熱情的觀眾上台競賽，比賽過程精彩刺激，玩家們分數都相當接近，在最後以些微差距分出勝負，瑤瑤更笑著說點上台的各個都是高手。活動最後，瑤瑤頒發獎品給獲勝的玩家，並再度邀請大家一同加入《凱薩》雙平台公測的行列，在遊戲中挑戰自我、勇敢稱王。