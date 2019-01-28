Switch今年將推出全新改款？任天堂社長：目前沒有計畫

▲任天堂Switch。（圖／CFP視覺中國）

科技中心／綜合報導

先前有外媒報導，日本遊戲公司任天堂（Nintendo）旗下遊戲主機Switch可能會在今年推出改良款，但任天堂社長古川俊太郎接受日本媒體採訪時表示，該公司並未有相關計畫。

先前《華爾街日報》報導，任天堂正在研發型的Switch，預計最快在今年夏季就能投入市場。新機器有可能採用更先進的顯示技術，不但可以提升畫面品質，同時還可以減少厚度並降低耗電量，但使用OLED螢幕的機率較小。報導稱新型的Switch的大部分功能都和現有的Switch一樣，同時在軟體上也是互通。這也符合先前任天堂代表董事「瑪利歐之父」宮本茂先前的說法，宮本茂曾在去年2月表示，希望能讓Switch的生命週期更長。

但任天堂社長古川俊太郎接受日本《產經新聞》訪問時表示，目前任天堂並沒有在今年推出Switch後續機種的計畫，也不考慮對現行的Switch進行降價。他表示，任天堂今年將以售出2000萬台現行版本的Switch為目標。

先前美國市調集團NPD所公布的報告，去年在美國，Switch打敗了PS4 和 XBOX ONE ，銷量衝上564萬台以上，成為銷售最好的主機。Switch 之所以能在全球市場取得如此亮眼的成績，除了本身主機獨特的設計和多種變化式玩法外，熱門遊戲的助攻也是一大原因。除了靠《馬力歐賽車8豪華版》、《薩爾達傳說：曠野之息》等等經典遊戲外，去年底上市的《精靈寶可夢Let'S GO 皮卡丘／伊布》和《任天堂明星大亂鬥特別版》等大作更是讓Nintendo Switch的銷售再創一波高峰。