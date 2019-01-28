《閃亂神樂》製作人：對PS4的限制政策真的很頭痛

記者周之鼎／台北報導

《閃亂神樂》爆乳製作人高木謙一郎接受台灣媒體專訪，談及了即將在台上市的Nintendo Switch遊戲《~忍紓壓~ 閃亂神樂》以及《PEACH BALL 閃亂神樂》，也談到《閃亂神樂》未來發展的方向以及目前遇到的困難。

首先談到《~忍紓壓~ 閃亂神樂》，高木製作人表示從大量角色中選出5人的標準是在玩家中很有人氣、故事有趣以及自己的興趣這三個要素。在這款遊戲中最主要的體驗就是利用Switch的「HD震動」，在先前的預告影片中，還使用了「布丁」作為晃動的代表，其實實際上在開發中還考慮了水球，遊戲中大家所看到拿物體觸碰身體的畫面，是利用像是刷子或是按摩器來探索各種觸感，確實我們在開發中也用來試試看實際的感覺，所有的物品都親自試驗過。相較過去只有強弱的震動，Switch的 HD擁有更多細節的震動可以表達出來，簡單說，HD震動可以表現出比較「柔軟」的感覺。同時也透露原本《忍紓壓》是想要以《PEACH BALL 閃亂神樂》附屬的功能，但最後還是決定獨立出來，而之後發售的亞洲版會直接包含所有日本曾有的DLC內容。

在《PEACH BALL 閃亂神樂》中，主要是因為想利用「HD震動」等Switch的新機能所以才只出在Switch上，並非是PS4對色情日趨嚴謹的政策影響，加上一直以來都想要嘗試一些不一樣的東西，所以才產生了這個彈珠台的作品。製作人透露目前目前最有人氣是雪泉+貓，因為貓也是現在日本最受歡迎的寵物。但高木本人最喜歡的是紫+熊的組合，因為紫是比較室內派的，跟製作人也是一樣的人，所以比較喜歡這個角色。不過高木也說，目前並沒有透過DLC追加角色以及服裝等等的計畫，如果玩家滿意這個遊戲，那會考慮以二代的形式來收錄這些玩家期待更多的內容。

另外我們也問到《閃亂神樂》在上市前舉行線上發表會，因為畫面太過香豔刺激，居然在發表到一半時遭到Youtube官方盯上而被中止轉播，對此高木則說：「確實先前有想過可能會有這種狀況，雖然被下架不太好，不過如果因此許多玩家知道了遊戲也許也不全然是壞事吧。」

談到已經公開但尚未上市的《閃亂神樂7EVEN -少女們的幸福-》，高木製作人坦承：「目前開發持續中，但現在PS4規則變的比較嚴格，現在設想的方向必須改變，另一方面團隊也覺得「如果改變的話真的好嗎？」，現在對此還在討論當中，還有一個方式就拔掉所有性感的東西，但內部也有：「這樣還算是閃亂神樂嗎？」的聲音，可以說目前內部為此很傷腦筋。」

對於PS4對於擦邊球的限制越來越嚴格有何看法？高木製作人沈思許久表示：「這畢竟是全世界的風氣，包含動畫、漫畫確實都是這樣的走向，對於這樣政策也是覺得很沒辦法，但另一方面也覺得很可惜，每天都抱著很複雜的心情，事實上我自己也有女兒，雖然有贊成的部分，但身為遊戲開發商也有無可奈何的感覺。」至於未來會不會因此轉換發行平台，高木製作人則說：「對此我們目前也很煩惱，因為如果只有NS或是只有PC好像也不太好。」

對於未來的《閃亂神樂》是否有些其他類型的遊戲，高木製作人說：「目前還沒有決定 但也有想過躲避球（透過擲球來打破衣服）或是運動類相關的遊戲像是足球，此外之前曾做過的水槍也有想再嘗試看看。」不過目前來說因為開發團隊只有一組，除了閃亂還有其他的作品，所以如果什麼都要做會忙不過來，所以注意力會先放《閃亂神樂7EVEN》和其他開發中的項目上。

最後也有媒體問到不同國家的玩家是否有不同的喜好，高木製作人表示：「對於女性偏好方面，好像全球都差不多，大家都是喜歡胸部吧，但我想不管大胸還是小胸，只要是胸部就是好胸！」，最後也對台灣玩家說：「

從最早來台北宣傳已經是五年前了，一直以來都覺得台灣玩家很熱情，這次也推出了不同風格的閃亂神樂和封面，希望玩家今後可以多多支持。關於其他所期待的遊戲作品，我們現在也是在努力製作中，希望玩家繼續愛護《閃亂神樂》。」

