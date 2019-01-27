《神魔之塔》6週年慶典high翻電玩展　代言人陳妍希華麗登場

記者樓菀玲／台北報導

Madhead 旗下手機遊戲鉅作 《神魔之塔》，自 2013 年 1 月 27 日上架後營運了 6年人氣絲毫不減，更一直與不同知名動漫及IP合作，如《幽遊白書》、《Hunter x Hunter》及《FAIRYTAIL》等，遊戲全球總下載量超過 2,300 萬，風靡亞洲多個地區。

為了回饋神魔玩家的長期支持，特別選在「2019 台北國際電玩展」期間舉行《神魔之塔》6 週年生日慶典，並邀請了代言人陳妍希小姐與玩家們一同共襄盛舉，妍希即場送出了超多豐富禮物，並與到場玩家近距離大玩互動遊戲，場面熱鬧。更率先揭曉從未曝光的「仙逸清靈‧ 妍希」這個全新角色，其仙氣爆燈的清麗造型充分展現出妍希高貴優雅的氣質，讓全場召喚師熱興奮不已。

《神魔之塔》6 週年慶典特別選在「2019 台北國際電玩展」舉行，madhead 執行長曾建中先生 (Terry) 開心表示：「謝謝玩家6年以來的支持，我們會繼續多從玩家角度出發思考，為大家帶來更多意想不到的遊戲體驗。這次舉辦電玩展前我們也收集了多個玩家意見，希望籌劃得更周詳。今年我們亦會舉行不同玩家見面會，與玩家保持密切交流，希望讓《神魔之塔》成為大家生活的一部分。」對

於代言遊戲踏入 6 週年這個大日子，陳妍希也大談神魔 6 週年的感受：「這 6 年間我見證了玩家們一直以來的熱情和厚愛，能成為一款這麼多年來都受人喜歡和支持的遊戲的代言人實在是一件非常幸福的事。未來也希望可以繼續陪伴大家，讓神魔可以再戰 10 年！」

這個屬於所有《神魔之塔》召喚師的熱鬧慶典由陳妍希與 madhead 執行長曾建中先生 (Terry) 在一片歡樂喜慶的氣氛中宣佈全服派送魔法石 6 粒及珍貴稀有的金瘋頭揭開序幕，他們更透過有獎問答遊戲，向現場玩家送出超多禮物，務求讓大家滿載而歸；其後，更邀請了 6 名幸運兒上台，大玩抽卡遊戲「一抽入魂」，並揭示了「仙逸清靈‧ 妍希」新角隆重登場的天大消息，新角色美若天仙的英姿完美展現妍希清麗脫俗的氣質，讓全場召喚師 high 翻電玩展。

其後，陳妍希與 Terry 更攜手進行簡單而隆重的切蛋糕儀式，與所有神魔玩家歡度 6 歲生辰。最後，他們更大派附有《神魔之塔》團隊上下，包括妍希、Terry、一眾「神魔女將」和表演嘉賓親筆簽名、極具收藏價值的第三版神魔畫冊，為《神魔之塔》 6 週年慶典劃上完美句號。

接下來的電玩展期，《神魔之塔》將帶給大家連串精彩活動。當中 Madhead 攤位焦點之一的「神魔女將」陣容今年亦全面升級！除了玩家熟悉的小雪、布丁、虹伶、箐箐、曾甜、喬喬兒、草莓、娜美、愛麗絲、蕎蕎、Candice及木子萱外，機機、涵涵兒、波波、東東及凡僖5位人氣爆燈的美女也首次加入女將行列。 17 位「神魔女將」演繹不同神魔角色，於主舞台登場與一眾召喚師大玩互動遊戲及合照，玩家更可以把握機會在1月28日前於線上投選喜愛女將，更有機會與喜愛女將一同神魔慶功宴。