橘子《魔力寶貝M》考慮導入日本市場　SE社齊藤陽介跨海站台

記者樓菀玲／台北報導

遊戲橘子攜手日本遊戲大廠史克威爾艾尼克斯（Square Enix，以下稱SE）今日舉辦「魔力寶貝M簽約記者會」正式宣布取得SE官方出品經典大作IP《魔力寶貝》手遊台港澳代理權，並將繁體中文版命名為《魔力寶貝M》，預計在今年四月盛大登場！經典IP《魔力寶貝》是台灣六、七年級生共同的青春回憶，更是日系回合制MMORPG遊戲的先驅，《魔力寶貝M》原汁原味重現了原作龐大的世界觀、2D Q版可愛畫風，經典BGM音樂，完美移植核心玩法，與多元職業分工設計。

同時針對手機世代進行操作上的優化，也獲得高度評價，從2018年6月在中國大陸上市至今，已累積破1200萬下載，日活躍用戶50萬的佳績。遊戲橘子台灣區營運長簡志浩表示對於《魔力寶貝M》深具信心：「《魔力寶貝M》將《魔力寶貝》核心的玩法與感動完美移植到了手遊。我們團隊將發揮在台深厚的營銷經驗，與SE聯手帶給玩家最優質的遊戲體驗，期待《魔力寶貝M》創下營運佳績！」

遊戲橘子代理跨世代經典IP手遊《天堂M》從2017年推出至今，持續在雙平台暢銷排行榜中名列前茅；而日本遊戲大廠史克威爾艾尼克斯(SE)製作的《Final Fantasy》與《勇者鬥惡龍（DQ）》系列也在全球屢創銷售佳績，旗下經典IP《魔力寶貝》更可稱為全台玩家的網遊初戀，從2001年推出後便成為六、七年級玩家心中的經典遊戲，承載玩家們無數熬夜練等的熱血時光以及與寵物間的羈絆，如果說《天堂》是台灣玩家心中寫實風格的MMORPG指標產品，那麼《魔力寶貝》絕對是日系Q版回合制RPG的經典代表作。

今年台北電玩展，遊戲橘子跨海邀請到SE日本重量級遊戲製作人「魔力寶貝之父」齊藤陽介以及SE中國總經理林寅雄出席簽約盛會，共同見證歷史性的一刻！遊戲橘子不僅成功取得SE官方出品經典大作IP《魔力寶貝》手遊台港澳代理權，也在台北電玩展攤位首次展出《魔力寶貝M》系列活動邀請玩家們一同共襄盛舉，希望喚起玩家們曾經身在魔力寶貝世界裡的那份經典感動。而《魔力寶貝M》是一款高社群互動的手機遊戲。

遊戲橘子台灣區營運長簡志浩也透露：「為了加強社群互動功能，目前團隊也正積極規劃beanfun! 裡的IM系統，使beanfun!能與《魔力寶貝M》遊戲內的社群交流進行串接，讓未來的《魔力寶貝M》玩家能更便利的進行即時交流，打造專屬的魔力生活圈，請玩家朋友們敬請期待！」

日本SE魔力寶貝之父「齊藤陽介」此次也抱著非常大的信心與期待跨海親臨現場，魔力寶貝登台至今已18年，對於身為製作人的齊藤先生來說真的很不可思議，最喜悅的莫過於自己所製作的遊戲，能受到玩家們的喜愛，甚至成功引發跨國、跨世代的共鳴。

SE魔力寶貝之父齊藤陽介更透露：「這次與遊戲橘子的攜手合作就是希望能將這次的感動延續，帶領玩家們感受經典IP魅力。我已迫不及待看到《魔力寶貝M》在台港澳上市，也有絕對的信心，期待台灣能大獲好評，只要市場狀況允許下更不排除讓日本跟進！」對於《魔力寶貝M》即將在台上市表達相當大的期許與支持，更宣告希望能重新導入日本市場。

遊戲橘子除了在台北電玩展攜手SE舉辦「魔力寶貝M簽約記者會」公布獲得台港澳地區代理好消息外，也在台北電玩展精心打造遊戲最具代表性的法蘭城與東醫院場景，邀請玩家重溫青春回憶。

玩家在法蘭城城門前將會先遇到俏皮的大地鼠，接著感應到古老召喚術的呼召，映入眼簾的是魔力旅程的起點「召喚石」，沿著法蘭城石磚街道往東醫院的路上，藏著各式各樣的可愛萌寵等著勇者的發掘。玩家在《魔力寶貝M》展區拍下的照片，都可以前往「魔力繽紛拍」列印區，挑選喜愛的專屬主題外框，免費迅速的列印出來留作紀念。

街道的轉角處，有著比人還高的巨大夢幻萌寵「純白嚇人箱」正在淘氣的惡作劇，玩家只要跟「純白嚇人箱」合照，按讚並上傳至《魔力寶貝M》官方臉書粉絲團，還可以帶回「魔力寶貝M限定的大地鼠、嚇人箱紅包袋一組」。而超人氣萌寵「水藍鼠」也會在電玩展期間，每天11:30-12:30、15:30-16:30現身《魔力寶貝M》展區，只要捕獲水藍鼠的身影，還能獲得「魔力寶貝M專屬萌寵紙袋」，數量有限，送完為止。

隨著《魔力寶貝M》台港澳代理確認公布，《魔力寶貝M》官方臉書粉絲團也在稍早1月24日開張！為了慶祝《魔力寶貝M》首次參展台北電玩展，特別推出「開啟者之章」網路活動，即日起至2019年2月1日23:59前，玩家只要下載beanfun!進入遊戲「TGS超級企劃-魔力寶貝M專區」，點選「開啟者之章」並接受召喚，《魔力寶貝M》正式上市時將特別贈送神秘虛寶「勇者禮包」給完成召喚的玩家。