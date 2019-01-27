《超級機器人大戰T》製作團隊與聲優來台 透露遊戲開發秘話

記者周之鼎／台北報導

預定將於2019年3月20日與日本同步發售的PS4／Nintendo Switch《超級機器人大戰T》在今年的台北電玩展上釋出最新長達11分鐘的宣傳影片。同時系列總監「寺田貴信」與遊戲製作人「最上頌平」，以及在本作中飾演《勇者王》獅子王凱、《勇者特急隊》旋風寺舞人的聲優「檜山修之」來到現場與玩家同歡。兩位製作人也在舞台活動後接受媒體訪問，談到本次《超級機器人大戰T》的各種細節。

在本次的台北電玩展舞台上，也公開JAM Project為繁體中文版玩家特別獻唱中文主題曲的消息，在舞台中也播放了Jam Project錄製給台灣玩家的影片，Jam Project表示這次的主題曲演唱除了日文外，還有中文、韓語與英語三種版本。總監寺田貴信透露，這次會有不同語言的主題曲也是因為JAM Project重視海外市場，而且對他們來說也花了更多精力，在這些語言版本的錄製時，次數可以說是平常的４倍以上。同時在舞台公開購入實體首批《超級機器人大戰T》繁體中文版將可獲得《超級機器人大戰T》特製刺繡徽章，以原創主角機「暴君旋風」設計。

這次的《超級機器人大戰T》和前作《超級機器人大戰X》最大的不同就是擁有了後援系統，不過基本面還是差不多的，副指令和以前不太一樣，在前一場出擊過的駕駛員，可以再透過副指令獲得額外的 PP 或經驗值、擊墜數與金錢等獎勵，此外晶片也不再透過樹狀圖解鎖，而是直接使用TaCP購買。

▲檜山修之現場親自試玩自己所配音的角色。

在機體部分，系列總監寺田貴信表示阿爾卡迪亞號雖不如《超級機器人大戰V》的大和號，不過依然是很好用的戰艦。此外也談到為何選擇《星際牛仔》，原因是因為首先決定收錄宇宙海賊哈洛克，後來有考慮到哪些是海外比較受歡迎，而《宇宙戰艦撫子》、《星際牛仔》世界觀相近，另外在原作中史派克是獎金獵人，而宇宙海賊是被通緝的人，因此這中間如何交織是很值得玩家留意的。星際牛仔在遊戲中是小型飛船，迴避率很高但是可能傷害力低一點，比較貼近真實系的機體，寺田貴信表示自己也很喜歡這樣的玩法。

而在隱藏機體的部分，雖然現在還無法公開有哪些隱藏機體，不過寺田貴信說：「跟前作比起來隱藏角色和機體會少一點，不過我們加入了過去以往沒有的新隱藏要素，請大家期待，目前有提到特別指令的部分，有時候要達成隱藏條件才可以發動，也是大家可以鑽研的內容，X的時候有個大家很喜歡的機體『夜鷹』，本來想當隱藏機體，經過討論之後覺得對玩家比較有吸引力，後來就直接收錄了。這次的『真蓋特龍』和丹拜因的『畢爾因』也如此。」

製作團隊也透露，這次戰鬥鍾駕駛員的CUT IN也增加很多，雖然還沒公開，但是魔法騎士雷亞斯大絕招最後是很精彩的。此外，之前曾飾演《海盜鋼彈》主角金凱度的「辻谷耕史」雖然去年10月逝世，而這次的作品中還是使用過去配好的語音，因此沒有太大的問題。

寺田貴信說，由於從《超級機器人大戰Ｖ》開始正式進軍海外，為了顧及海外玩家不懂來龍去脈，所以Ｖ、Ｘ、Ｔ三作都採用獨立劇情而非連貫劇情，避免玩家會覺得難以入門，同時寺田也表示現在有手機和原本的家用主機平台，因此製作團隊在一些新想法會先在手機試試看，玩起來會感覺比較創新，但家用主機的作品就會比較顧及老玩家的想法。對於《機器人大戰》即將邁向30週年，寺田貴信則表示希望可以在台灣做更大的宣傳。《超級機器人大戰T》即將在3月上市，繁體中文版的首批三大特典，除了特別劇情第０話「審議編號 T1023」之外，還有劇情「特選新手包」、特別參戰原創機器人「亡靈」遊戲序盤解放權。



