《隻狼》試玩台灣通關數比日本多　宮崎英高暢談「回生」設計

▲ 《隻狼》市場經理北尾泰大以及實況主魯蛋來到電玩展現場，為現場玩家分享《隻狼》的遊戲特色。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

在今日的 PlayStation 舞台活動當中，《隻狼》市場經理北尾泰大以及實況主魯蛋來到電玩展現場，為現場玩家分享《隻狼》的遊戲特色，以及現場展示一小段遊戲試玩畫面，會後由 FromSoftware 製作總監宮崎英高接受媒體訪問，談談關於本作的三兩事。

本作品以日本史上最為腥風血雨的時代──戰國時代為舞台，描繪孤獨忍者的一場場死戰，是一款兼具 RPG 要素的動作冒險遊戲。令手心捏把冷汗的刀劍交鋒，以及透過忍義手實現的多樣化動作等要素皆為特色之一，更在 2019 年 8 月舉辦的歐洲最大規模遊戲活動 Gamescom 2018 當中更獲得最優秀獎 Best of Gamescom，受到全世界的遊戲玩家熱切關注。

▲ 《隻狼》是一款以戰國時代為舞台，描繪孤獨忍者場場死戰的作品。（圖／記者樓菀玲攝）

FromSoftware 市場經理北尾泰大在今天舉行的舞台活動當中表示，去年東京電玩展期間大約有不到 5 名的玩家通關試玩版，這次的台北電玩展卻有大約 20 幾個玩家通關，「真的很厲害呢。」

在《隻狼》裡頭，玩家在充滿立體感的地圖當中，化身主角想辦法救出他的主人，玩家可以利用勾繩進行高難度的移動，也能夠利用繞路的方式，藉由避開戰鬥來抵達目的地。

「雖然是小兵但戰力還是很強，不能掉以輕心。」北尾泰大在對媒體展示全新試玩片段時說道，就連開發團隊在面對三隻小兵之際都打得非常辛苦，而玩家在移動的時候也可以藉由竊聽敵人對話，從中得知「攻略有利」的情報，例如敵人弱點之類的消息。

當玩家打倒敵人後可以獲得金幣或是道具，或是利用「吸血」的方式來獲得道具，由於遊戲設計開放玩家使用勾繩上下移動，而勾繩的應用除了用來移動之外，也可以走到高處觀察地形，來研擬接下來的攻略，北尾泰大強調：「利用不同的忍手忍具來攻略將會是本作的重點之一」，而遊戲也包含了所謂「非得擊敗頭目才能前進」的設計。

▲ 在舞台活動的尾聲，現場五名幸運的玩家可以獲得《隻狼》T 恤。（圖／記者樓菀玲攝）

在《隻狼》當中，玩家所獲得的經驗值和道具擁有不同的用途，如何分配技能點數會帶給大家更多樂趣，更深入解釋的話，至於貨幣系統方面，玩家可以利用金幣去購買道具，或是有利於攻略的物品。

在北尾泰大的閉門展示遊玩結束過後，由 FromSoftware 製作總監宮崎英高接受《ETtoday遊戲雲》以及其他媒體訪問。

遊戲中具備了所謂「回生」的重生機制，即便是玩家的角色死亡，還是能夠藉由回生直接原地復活，於是便有媒體問道，關於回生的使用次數是否有無限制，對此宮崎英高給予回應，《隻狼》是一款讓玩家體驗「與死相鄰」的遊戲作品，於是便設計出「回生」系統，在兩者之間取得平衡。

為了防止回生系統破壞整體遊戲節奏，於是回生有了次數限制，或是死掉幾次就不能用的規則，宮崎英高解釋，想出這樣的系統讓玩家更能夠體驗所謂與死相鄰的感覺，之後會增加回生次數，但不會到 10 次這麼多。

▲ 本作定位的忍者跟傳統忍者會有一點出入，不僅會使用忍術，更強調刀劍戰鬥。（圖／記者樓菀玲攝）

過去 FromSoftware 就有推出日本風格的作品，在做了這麼多作品之後，最終選擇做出像是《隻狼》這樣的作品，宮崎英高表示：「當時並沒有想過太多的理由就決定要做了，」而真的要解釋的話理由有兩個。

其一是過去的作品若想要刷新世界觀的話，和風沒有和之前的作品世界觀重疊，因此會是很好的發揮題材；其二是開發團隊在構思新作時，有想到立體地圖和高機動移動這兩個要素，於是進而得到「忍者」的想法，最後開發團隊便藉由忍者這個發想，進而奠定了和風的世界觀。

宮崎英高告訴媒體，本作定位的忍者跟傳統忍者會有一點出入，不僅會使用忍術，更強調刀劍戰鬥，比較一般的忍者更為活躍，真要說的話就是貼近「甲賀忍法帖」的忍者，還可以貼近戰鬥。

▲ FromSoftware 製作總監宮崎英高接受媒體訪問。（圖／記者樓菀玲攝）

至於是否會針對 Speed Run 玩家設計全球排行榜，宮崎英高回應為了不想要讓玩家競爭時間，讓玩家可以在遊戲中享受樂趣，因此不會從系統面來讓玩家計時。而宮崎應高也表示：「很佩服這些能夠快速通關的玩家，能夠想到開發團隊沒想到的技巧或是路徑去完成遊戲，」很期待發售之後玩家會有怎麼樣的技巧。

在訪談的尾聲，宮崎英高提到對於台灣玩家以及參加台北電玩展的感想，宮崎英高說，在剛才的活動當中，看到很多玩家參觀很感動，因為開發團隊是以日本北美玩家為目標開發遊戲，藉由今天的活動讓他確認倒一件事情，那就是「台灣玩家跟全世界一樣」，都很期待這款作品。

宮崎英高笑說，自己在舞台活動上講了很多推銷遊戲的話，現在回想起來覺得很不好意思，當遊戲上市之後，還請台灣的大家務必好好享受這款遊戲。