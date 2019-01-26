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《人龍》之父旋風訪台 透露人中之龍新作將有變化

記者周之鼎／台北報導

為了台灣的一場簽名會，現任SEGA CPO兼最高開發負責人，同時也是《人中之龍》系列之父「名越稔洋」昨（1/26）日閃電訪台，在台灣待不到10小時，就是為了來到台北電玩展第一天為粉絲簽名以及接受台灣媒體訪問，在訪問中名越透露一些關於未來的計畫，以及最新作《審判之眼 死神的遺言》的想法。

首先談到《審判之眼》，名越稔洋表示因為因為跟《人中之龍》不同，所以一開始有點擔心，不過幸好市場反應的結果是很不錯的，因為有趣的感覺更多了，也讓讓更多人喜歡人中之龍，目前收到的大部分反應還是老玩家比較多，因木村而開始接觸的還是輕度玩家，今後才會慢慢收到他們的反應，不過在發售前經過各種宣傳後，很明顯都有出現一些新面孔，這是很不錯的效果。而談到日本和亞洲不同的地方，名越說：「結果來說兩邊的反應差不多的，但因為木村在日本比較有名，所以在日本的反應還是比較強烈一點，在歐洲的反應不確定，不過在亞洲的反應還是很不錯的，剛好最近是台灣的新年，希望還能再有一波討論熱潮。」

▲粉絲開心與名越稔洋玩自拍。

至於被問到木村拓哉在發售後是否有表示一些什麼感想？名越稔洋則笑說雖然有私底下和木村在LINE上面聊天，不過涉及木村的個人隱私所以無法說太多，但可以說的是工作過程和結果是木村拓哉很滿意的。至於《審判之眼》會不會有續作，名越稔洋坦承，因為才剛起步，一開始沒有想到要拿出很豐富的架構，至於會不會有續篇目前還在考慮，但必須是在銷售夠好的情況下，目前SEGA很重視亞洲整個大市場，所以希望以亞洲市場為重要的指標，在整個市場受好評，才會考慮接下來的部分。

「如果」有續作，名越認為這次有一些人中之龍沒有的部分，視像是跟蹤跟調查，但看到玩家反應後，就覺得似乎可以做好一點。《審判之眼》有些人覺得太簡單，有些人覺得太複雜，雖然傳統的動作遊戲核心玩家比較多，但審判之眼希望整個受眾都很廣，所以關於遊戲難度的掌握其實有點頭痛，在這部分也還有改進空間。

▲去年12月木村與名越共同訪台宣傳審判之眼。

關於《審判之眼》的一些開發秘話，有媒體問到女主角真冬的感情戲份是否過少，名越則表示的確先前煩惱了一陣子，一開始的戀愛要素比較多，但又怕懸疑要素變的太少，所以刻意的刪掉了，跟主角是不是木村沒有關係。另外八神的招式如果都是太過帥氣的話，遊戲玩家會覺得少了什麼，所以才加入了一些有趣的要素，這些一開始有跟事務所和木村先生溝通，他們也表示同意，所以才加入了一些有趣的東西。對於木村來說，電影的部分是電影、電視劇是電視劇、遊戲則是遊戲，事務所希望各媒體上都有木村的多面性，所以跟他工作的部分還滿好溝通的。

對於新的《人中之龍》，名越稔洋說：「新的人中之龍正在努力開發中，相較過去人中之龍，我自己是希望可以改很多部分，不過細節還不能透露，如果只是內容不變純粹換個主角對玩家來說就是沒變，所以希望有一些不一樣的改變，新的要素可能會讓玩家們有點驚訝，但如果現在透露太多日本媒體會生氣，請大家多多包涵。」此外也說，「因為在我的立場已經更高了，所以也不光是人龍，像是《櫻花大戰》我也是要負責管理，《櫻花大戰》目前不能透露太多，但可以說的是『品質』這一塊我們這此非常重視，雖然距離前作隔了一段時間，希望能這次拿出符合現在這個世代的品質，不光是老玩家知道新的櫻花大戰，而是可以吸引新玩家的櫻花大戰。」

▲現場也有粉絲Cosplay「時崎狂三」出席簽名會。

此外也有媒體問到有沒有考慮對《人中之龍 維新》等支線作品進行中文化，名越則說：「目前先以人中之龍3、4、5為主，如果真的有餘力才會考慮，但目前主要還是把精神放在《人中之龍》的新作品，所以如果有餘力，可能也會比較晚才會看到。」最後名越稔洋說：「我本人非常重視亞洲市場，剛剛的見面會大家都很熱情，對此覺得相當感謝，因此會努力拿出讓大家喜歡的作品，也請大家多多指教。」

關鍵字：審判之眼死神的遺言木村拓哉PS4人中之龍

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