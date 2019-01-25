NVIDIA首度參加台北電玩展 卡王TITAN RTX首賣

記者周之鼎／台北報導

NVIDIA (輝達) 首度參與 2019 台北國際電玩展 (Taipei Game Show)，並於開幕首日宣布多項最新消息，現場更展示多款首度於亞洲地區公開亮相的 GeForce RTX 顯示卡、遊戲筆電與遊戲大作。

專為遊戲開發人員以及內容創作者打造的 NVIDIA TITAN RTX 顯示卡，擁有 130 Teraflops 的深度學習運算效能與 11 GigaRays 的光線追蹤效能，將於今日正式在台上市。其售價為新台幣 82,990 元，將由台灣聯強代理並於 PChome 24h購物平台獨家開賣。，此外與 Momo 品牌合作推出搭載 GeForce RTX 2080 Ti 顯示卡的電競桌機以及搭載 GeForce RTX 2070 顯示卡的電競桌機 + AOC 32 型曲面螢幕超值限量組合。玩家們於活動期間至《momo X GeForce線上國際電玩展》購買指定型號商品，還可登記抽 SWITCH 好禮。

NVIDIA 台灣區資深業務協理陳致維於開幕會上表示：「今年不僅是 NVIDIA 首次參與台北國際電玩展，更首度在台展示 GeForce RTX 最新系列產品。我們相信透過 RTX 強大的即時光線追蹤技術與 AI 功能，將帶領台灣玩家感受次世代的遊戲體驗，同時，更為各行各業的開發人員與設計師注入全新動能。」

在電玩展中也首度展出 NVIDIA 最新 GeForce RTX 2060 顯示卡，將革命性的 Turing 架構顯示晶片 (GPU) 推向全球數千萬計 PC 遊戲玩家。現場玩家更可以體驗多款遊戲大作，其中包含首度在台展出、搭載 RTX 即時光線追蹤的獨家新作《戰慄深隧：流亡》，以及其他如《戰地風雲 5》、《古墓奇兵：暗影》、《Final Fantasy XV》等多款熱門遊戲。

NVIDIA 與華碩、技嘉、微星以及宏碁等合作夥伴攜手打造四十餘款、逾百種配置方式的新款 GeForce RTX系列遊戲筆電，帶給玩家高效、輕薄的行動遊戲體驗。玩家可於 NVIDIA 攤位一次體驗多款強勁的輕薄筆電，並暢玩最新遊戲。現場推出《台北電玩展與GeForce 一同開戰》促銷活動 — 買指定 GeForce 產品，抽《戰地風雲 5》獨家機殼、鼠墊，台北電玩展期間加碼抽驚喜禮，總價值超過 12 萬。





