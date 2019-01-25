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爆量人潮搶《全境封鎖2》試玩！Ubisoft回應玩家關切議題

記者周之鼎／台北報導

今年台北國際電玩展開展首日，Ubisoft 以「豐富你的遊戲世界」為主題展出旗下包含《全境封鎖 2》、《特技摩托賽：崛起》以及閉門展示《極地戰嚎：破曉》三款未上市遊戲，共計六款遊戲作品。帶來從普遍級至限制級，橫跨 PC、PS4、Nintendo Switch、Xbox One 全平台的娛樂饗宴，以及超過 10,000 組的豐富遊戲獎勵，同時也是首次引進 UbiWorkshop 遊戲週邊商品設立物販區供台灣玩家選購。

今年 Ubisoft 活動攤位設置了《全境封鎖 2》空軍一號拍照區，透過高度超過 400 公分的空軍一號搭配 6 位 Coser 現場演出，完整重現遊戲內真實攻防場景；試玩區也特別打造成遊戲當中「聚落」的風格，展現末日病毒災後重建帶來的新希望。官方同時也號召 Ubisoft 旗下遊戲角色 Coser 到場應援，每日上午 11 點至 12 點間開放各限量 50 名的 Coser 可獲得《全境封鎖 2》試玩區快速通關券一張。其人潮可以說再度重現三年前《全境封鎖》首登台北電玩展時一樣，開場沒多久人龍就塞爆其中一個入口。

Ubisoft表示，相當重視玩家社群對於《全境封鎖》提供的建議與回饋，《全境封鎖 2》開發團隊在吸取了一代超過 3 年的營運經驗後，對於前作在上線初期遭遇的連線問題，將會在二代中充份加強與改善，《全境封鎖 2》開發團隊於媒體專訪中提到：「除了日前己公佈購併全球知名遊戲伺服器服務供應商 i3D.net 外、也強化遊戲伺服器的機房服務，我們也將在亞洲各主要地區部署雲端伺服器與實體主機，包含了台灣、香港、日本等地，讓當地的玩家，可以依網路的環境優先連線至最近的數據中心以獲得更佳的遊戲體驗；在導入雲端伺服器架構後，也將能因應大量玩家同時湧入的狀況，提供更彈性的伺服器即時擴充機制。」


 

關鍵字：全境封鎖2全境封鎖台北電玩展

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