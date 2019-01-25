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《Jump Force》製作團隊來台 解析角色服裝為何這麼選

記者周之鼎／台北報導

萬代南夢宮首日開場就邀請到《Jump Force》製作人中島光司，以及製作團隊Spike Chunsoft開發團隊成員金子裕幸、角谷佐壽來到台灣，為台灣玩家再次介紹《Jump Force》。會後也接受媒體專訪，談到了各項細節設計。

首先談到角色造型，在採訪中製作人表示，這次角色沒有2P色，是因為希望忠實呈現原作的感覺，在服裝選擇上，這次角色服裝選擇都是選玩家最熟悉的服裝，優先考慮的並不是服裝的多樣性，而是服裝可能產生的變化，像是星矢聖衣會階段性的壞，到最後就會是上半身裸身的狀態，金子裕幸透露，遊戲角色內部有一個看不到的血條，來判斷爆衣的階段標準。在選擇服裝的時候主要考量衣服的變化怎麼比較有吸引力，當然如果玩家們有希望哪些服裝出現在遊戲，製作團隊也樂意之後進行調整。

在選角的標準上，中島光司也再次表示，因為是配合Jump 50週年的作品，所以以全世界讀者為考量，所以會選知名度比較高的，另外一個考量是玩家比較有驚喜，或是比較有趣，像是《城市獵人》或是《遊戲王》會給玩家驚喜感，所以也放進了遊戲中，角色在製作的過程中是很開心也是很痛苦的部分，因為選擇的過程很煎熬，像是遊戲王裡面有很多角色，所以要選誰也是花了一些功夫，目前選了遊戲、黑魔導士、黑魔導女孩、歐西里斯的天空龍。不過整體來說，這次的作品選角主要還是以戰鬥漫畫的角色們為主。至於玩家最關心像是哪些角色未來會參戰，哪些會收錄在DLC季票，目前都還無法公開，但製作人語帶玄機的表示，離發售還有20多天，玩家可以期待之後的發表。

而在場景的選擇上，則是考量都市與自然環境兩者之間的比例與數量，另外在選擇自然環境場景的時候也希望各種地貌如森林、雪景等都可以放在遊戲中。

製作人也表示，對上次公測的不順利感到相當抱歉，也找到原因了正在改善，很快就會準備完成。並偷偷說：「」大家應該有注意到網路連線大廳，在這之中我們會做點事情，具體會做什麼現在還不能說，但遊戲發售前我們會調整好陸續公開。

關鍵字：JUMP FORCEPS4XBOXPC

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