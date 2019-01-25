PS4特價手刀搶！電玩展開幕《王國之心3》繁中版公開發售日

記者周之鼎／台北報導

台北國際電玩展於今（1/25）日進入第二天，也是玩家日第一天的開幕，首日即湧進大量人潮，台灣索尼娛樂總經理江口達雄與日本遊戲大廠Square Enix董事兼《王國之心》品牌總監橋本真司共同開場，並宣布《王國之心3》繁體字幕版將於5月23日正式上市。

以往 PlayStation 都會在電玩展或是新春期間推出購機優惠，今年 PS4 將從原價新台幣 9,980 元降價至 7,980 元，並且再加送一片獨佔強作《漫威：蜘蛛人》，要價新台幣 12,980 元的 PS4 Pro 將降價至新台幣 10,980 元，同樣加送《漫威：蜘蛛人》，玩家相當於現省 3,590 元。而在 1 月 25 至 28 日期間舉辦的的台北電玩展，PlayStation 更祭出現場特惠，凡是購買 PS4 或 PS4 Pro 的玩家，除了享上述價格外，將會再加贈一隻主機同色無線控制器 DualShock 4，如此優惠的價格也吸引玩家從昨日晚間就冒著低溫排隊，希望能搶到最優惠的PS4。

而本次電玩展公開的《王國之心3》是今年上半年頗受全球玩家關注的作品，《王國之心》系列是一個日美合製，由史克威爾艾尼克斯製作和發售的一系列動作角色扮演遊戲。王國之心也是史克威爾艾尼克斯和迪士尼互動工作室合作的作品，本系列橫跨多個不同的遊戲平台， 「王國之心」系列的故事以迪士尼世界為舞台，系列最新作《王國之心 III》當中，更加入皮克斯作品等全新世界，發展出更加龐大的世界觀。在本次電玩展也提供玩家試玩。除了《王國之心3》外，今年PS4攤位也以《隻狼》、《Days Gone》、《惡靈古堡2》、《生死格鬥6》等今年上半年發售的熱門遊戲提供試玩。