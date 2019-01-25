搶電玩展聲優竹達彩奈限量簽名　粉絲提早兩天忍16度低溫夜排

▲ 活動正式開幕前不到 12 小時，世貿一館會場外周已經有玩家冒著 16 度的低溫夜排。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

台北國際電玩展即將於 1 月 25 日 10:00 正式對玩家開放，就在活動正式開幕前不到 12 小時，世貿一館會場外周已經有玩家冒著 16 度的低溫夜排，為的就是能夠在開幕當天搶得頭香，順利買到現場限定的 PS4 Pro 特惠組合，更有玩家提早兩天到達現場，為了將在 1 月 26 日舉辦的《DEEMO -Reborn-》聲優簽名活動而開始排隊。

以往 PlayStation 都會在電玩展或是新春期間推出購機優惠，今年 PS4 將從原價新台幣 9,980 元降價至 7,980 元，並且再加送一片獨佔強作《漫威：蜘蛛人》，要價新台幣 12,980 元的 PS4 Pro 將降價至新台幣 10,980 元，同樣加送《漫威：蜘蛛人》，玩家相當於現省 3,590 元。

而在 1 月 25 至 28 日期間舉辦的的台北電玩展，PlayStation 更祭出現場特惠，凡是購買 PS4 或 PS4 Pro 的玩家，除了享上述價格外，將會再加贈一隻主機同色無線控制器 DualShock 4，可以說是 PS4 自 2013 年推出以來從未有過的低價，以更高的效能低於近萬元的 Nintendo Switch。

▲ 今年 PlayStation 祭出超殺優惠，吸引玩家購入 PS4。（圖／記者周之鼎攝）

《ETtoday遊戲雲》記者實際走訪世貿一館會場，可以看到現場已經有不少玩家冒著低溫排隊，而排隊人潮除了 PS4 之外，現場還有《神魔之塔》、《DEEMO -Reborn-》的排隊玩家，可說是熱情不滅。

即將在 1 月 26 日於 PlayStation 舉辦《DEEMO -Reborn-》舞台活動，雷亞遊戲執行長游名揚以及聲優竹達彩奈將會蒞臨現場，而現場也將會同步舉辦限量 30 名的簽名會。

過去竹達彩奈以擔綱多部人氣動畫要角走紅，是日本極具知名的當紅聲優之一，在台灣也擁有為數不少的死忠粉絲，如今竹達彩奈將在台灣舉辦簽名會，對於粉絲來說幾乎是相當具有吸引力的重要活動，也就難怪距離活動舉辦還有兩天，電玩展現場便已經出現粉絲開始徹夜排隊。

▲ 世貿一館後門排隊人潮現況。（圖／記者樓菀玲攝）

已經遊玩《神魔之塔》5 年的排隊頭香玩家「炫」告訴《ETtoday遊戲雲》記者，相較於往年，今年的《神魔之塔》排隊人潮已經算少了，過去幾年的排隊人數至少是現在的好幾倍，「雖然今年官方並沒有特別說要送東西給大家，但我還是想要早點第一個進去攤位。」