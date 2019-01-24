《封印者M》推新角色「露娜」　雙系統羈絆、應援團登場

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超能動作手遊《封印者M》推出首次大型資料片改版，代理商遊戲種子宣布本次改版將開放受玩家喜愛的人氣角色「露娜」登場，隸屬於蒼鷹小隊的露娜化防禦為攻擊，將帶領玩家在關卡中突破重圍。此外，本次改版也將新增「羈絆」及「應援團」兩大系統，除了透過封印者小隊成員彼此間的羈絆互動提升角色戰力外，也在應援團系統中開放玩家組團挑戰格瑞莫博士的任務，雙系統新玩法將帶給玩家更多精彩刺激的遊戲體驗。

透過新關卡「蒼鷹行動2」解鎖的封印者「露娜」是UNION德國研發部製造的人造人，最初製造露娜的目的是保護戰爭中平民們的性命和財產，但露娜先天的不服輸性格，導致她非常厭惡以偏於防禦的戰鬥方式來面對敵人。不論是在模擬戰鬥系統中、抑或是實際與次元獸的對抗，露娜對於研究集團安排使用盾牌防禦的作戰都十分抗拒，但在蒼鷹小隊教官沃爾夫岡的指導下，露娜學會了使用盾牌「埃癸斯」進行攻擊，成為了封印小隊中攻守兼備的優秀封印者「露娜．埃癸斯」。

除了新角色露娜的出現，這次同步開放的雙系統新玩法，其中，能增加角色戰力的「羈絆系統」是運用角色與角色世界觀的交互關係，讓玩家可透過角色的親密度、時裝、武器、星級等條件來解鎖羈絆、升級角色，培養戰力更強大的封印者小隊。而「應援團」功能，則是能增加玩家間的互動，玩家可在應援團中選擇已簽訂的封印者進行應援，選擇2人或3人的方式組團挑戰格瑞莫博士的任務，應援團中也將有專屬的交流頻道聯繫團員情感，並可在活躍度達到一定數值後，領取豐富的回饋獎勵。