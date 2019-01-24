電玩展獨立遊戲得獎名單揭曉 日本創作抱走三大獎

記者周之鼎／台北報導

台北國際電玩展連續五年舉辦「INDIE GAME AWARD」獨立遊戲大獎，為鼓勵全球優質獨立遊戲團隊，主辦單位邀請來自世界各地最具公信力評審評選，成為開發者邁向世界舞台的重要獎項。本屆有來自台灣、中國、日本、香港、美國、西班牙和馬來西亞等13國共115款遊戲作品參與初選，共計22款作品進入決賽，角逐「最佳劇情（Best Narration）」、「最佳美術（Best Visual Art）」、「最佳音效（Best Audio）」、「最佳遊戲設計（Best Design）」、「最佳創新（Best Innovation）」、「最佳VR遊戲（Best VR Game）」、「最佳手機遊戲（Best Mobile Games）」、「IGA最佳遊戲（IGA Grand Prix）」，以及由韓國Xsolla贊助的「贊助商特選獎」 等九項大獎。完整得獎名單公開如下：

※【IGA最佳遊戲（IGA Grand Prix）】、【最佳創新（Best Innovation）】&【贊助商特選獎（Best Choice Award by Xsolla）】

‧遊戲名稱：《RPG TIME：The Legend of Wright》

‧開發團隊：DESKWORKS

‧國別：日本

全手繪風格打造的《RPG TIME：The Legend of Wright》，以童年下課時的塗鴉為主題，讓玩家在進行遊戲的同時，還能帶入設計遊戲的樂趣。在歷經多年開發，《RPG TIME：The Legend of Wright》以細膩手繪風格打造的遊戲場景與畫面，結合解謎、射擊、迷宮與RPG等多樣化的遊戲方式，讓玩家充份享受豐富的遊戲內容，也因此獲得評審一致好評，得到IGA最佳遊戲及最佳創新兩項大獎。

在本屆INDIE GAME AWARD當中也新增了由贊助商Xsolla評選的最佳遊戲獎，Xsolla為全球知名遊戲推廣及營運平台，在全球超過200個國家與地區協助遊戲開發團隊進行發行與營運工作。Xsolla不僅為獨立遊戲開發團隊提供營運與發行的最佳解決方案，也是進入遊戲市場時最強而有力的夥伴。

※【最佳劇情（Best Narration）】

‧遊戲名稱：《STAY》

‧開發團隊：Appnormals Team

‧國別：西班牙

《STAY》是一款互動式冒險遊戲，結合密室、解謎與養成等要素，遊戲共有24個章節和7種不同結局，玩家扮演的是遊戲主角在被綁架後透過唯一一部電腦認識的網友，透過不斷和主角對話，解開不為人知的秘密。遊戲同時也採用和現實世界時間同步的設定，當玩家離開遊戲太久時會對主角造成影響，在不同時間進行遊戲也會產生不同的影響，一不小心可能就會讓主角因為太過害怕或承受不了被孤立、遺棄的感受而產生不同行動，引人入勝的劇情和遊戲方式，也讓《STAY》獲得本屆最佳劇情獎。

※【最佳音效（Best Audio）】

‧遊戲名稱：《No Straight Roads》

‧開發團隊：Metronomik

‧國別：馬來西亞

集結來自《Final Fantasy XV》和《Street Fighter V》前開發人員的獨立音樂動作遊戲《No Straight Roads》，玩家將扮演兩名獨立搖滾樂團的成員，對抗邪惡的大型唱片公司，簡單的操作方式、爽快的音樂動作打擊感，鮮明的畫面風格結合各種不同風格的音樂，不論是NPC或是玩家的攻擊方式，都與音樂節奏完美結合，只要抓準節奏就能進行痛快連擊，為音樂遊戲和動作遊戲帶來令人耳目一新的新體驗。

※【最佳美術（Best Visual Art）】

‧遊戲名稱：《Iris.Fall 彩虹墜入》

‧開發團隊：NEXT Studio

‧國別：中國

《Iris.Fall 彩虹墜入》是一款擁有獨特藝術風格的解謎遊戲，以黑白對比為主的卡通渲染畫面，結合光與影的畫面表現，對遊戲玩法進行創新。遊戲講述一個女孩跟隨流浪黑貓，進入了一座陳舊的劇院，隨著冒險的深入，女孩發現自己已經墜入了一場奇妙的演出。在遊戲中，玩家將扮演小女孩，尋找到劇院的出口，並揭露隱藏的真相。

※【最佳遊戲設計（Best Design）】

‧遊戲名稱：《Gerritory 給地偷地》

‧開發團隊：Party Goose Studio 趴踢鵝工作室

‧國別：台灣

《Gerritory 給地偷地》是一款真正的派對遊戲，每位玩家在遊戲中將操控一個方向在地圖上移動，只要走過的格子就會成為自己的領地，但是領地少的玩家卻可以輾壓領地多的玩家，在這個特殊規則下，要如何最大化自己的領地卻又不被領地少的玩家壓垮，更考驗玩家的智慧。遊戲支援最多四人進行對戰，也可以挑戰電腦，還有多種遊戲模式與可自行設計的關卡編輯器，多樣化的巧思也獲得評審青睞，拿下最佳遊戲設計獎。

※【最佳VR遊戲（Best VR Game）】

‧遊戲名稱：《Subnautica 深海迷航》

‧開發團隊：Unknown Worlds Entertainment

‧國別：美國

結合探索、生存與恐怖等要素於一身，《Subnautica 深海迷航》帶領玩家在未知星球的海域裡進行廣大探險，製作團隊生動的畫面刻劃異星海域裡瑰麗的景觀，隨著遊戲進行在不斷探索下逐漸發現潛藏在深海中的恐怖。玩家在遊戲中藉由不斷探索與採集，可以進行設備與載具的升級，幫助自己在異星海域裡存活，結合VR操作進行遊戲更能享受在無盡海底探索的幽閉刺激體驗。

※【最佳手機遊戲（Best Mobile Game）】

‧遊戲名稱：《Behind the Screen 螢幕判官》

‧開發團隊：18Light Game Ltd. 光穹遊戲

‧國別：台灣

以架空背景探討台灣社會故事的《Behind the Screen 螢幕判官》，強調尖銳社會議題等元素，透過解謎冒險遊戲方式，讓玩家在遊戲過程中不斷思考各種在真實人生中可能上演的議題。結合幻想復古美術風格以及發人省思的劇情，讓玩家們在遊戲過程除了享受樂趣外，同時進行一場與真實人生密切相關的思辨之旅。

