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鈊象電子參與電玩展　1/26號邀玩家一起再不瘋狂就等死

▲▼ 鈊象電子 。（圖／鈊象電子提供）

科技中心／綜合報導

鈊象電子在今年電玩展推出一系列活動與玩家同歡，除了有主播徐展元外一起玩遊戲外，還有日本著名機械設計師柳瀨敬之的一日快閃活動，展會現場加入遊戲粉絲團還可以獲得超萌贈品。

1/26號下午2:00，熱血主播徐展元即將與以戲謔搞笑的方式反映時事，並秉持著人生總要瘋狂一次的再不瘋狂就等死的精神，在鈊象攤位和玩家一起爽聊三國，並與現場民眾一起pk鈊象推出的「三國戰紀」正宗橫版街機格鬥手遊。

不瘋狂話團長游否希的率領下，有婷婷、亞亞、貝可儀、巴巴烙、本燙、古拉等人化身三國武將，與現場民眾一起享受遊戲中無雙爆氣與超必殺的真爽感，得勝的現場觀眾還可以獲得迷你版街機一台。

《機甲英雄 機鬥勇者》柳瀨敬之一日快閃活動

1/26上午11:10在世貿展覽館一館 工業局主舞台(B1222)，《機甲英雄 機鬥勇者》邀請日本著名機械設計師柳瀨敬之老師為鈊象電子新推出的《機甲英雄 機鬥勇者》機設與監修，這次為了支持《機甲英雄 機鬥勇者》特地一天快閃行程來到台北電玩展活動現場，當天11：40在鈊象電子攤位還會舉辦柳瀨敬之小型簽名會。

▲▼ 鈊象電子 。（圖／鈊象電子提供）

「姬戰神域」現場萌萌噠

「姬戰神域」是鈊象電子今年最新力作，在電玩展首次曝光全新棋幻策略新手遊， 百名史詩級棋姬大舉來襲，讓你現場一指乾坤玩轉異世界，和遊戲中的萌妹子們一起開啟冒險，現場加入遊戲粉絲團還有萌萌小贈品。

▲▼ 鈊象電子 。（圖／鈊象電子提供）

大型遊戲機台只在鈊象電子攤位

5D體感VR賽車遊戲《火線狂飆VR》，讓你體驗穿梭一連串驚險刺激的電影爆破場景，美女導玩員陪伴您與朋友連線比賽盡情甩尾飆速；由大目、AMAY等知名街舞工作室精心編舞，結合一百多首中韓歐美膾炙人口的流行音樂，想秀出單人超帥氣舞姿、或與現場美麗SG來場歡樂的雙人飆舞，就對不能錯過《舞力特區》體感跳舞機。

▲▼ 鈊象電子 。（圖／鈊象電子提供）

▼ 鈊象電子舞台活動時間表 。（表／鈊象電子提供）

▲▼ 鈊象電子 。（圖／鈊象電子提供）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：鈊象電子電玩展

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