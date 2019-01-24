聚集20國、185團隊　電玩展獨立遊戲嘉年華來了

▲ 近幾年來獨立遊戲當紅，更有不少海外團隊選擇來台參展。（圖／記者樓菀玲攝）



記者樓菀玲／台北報導

2019台北電玩展於今日搶先開跑，本次大會特別在世貿三館商務區規劃「INDIE GAME FESTA」，以及同樣位於三館玩家區的「INDIE HOUSE 」，網羅全球近21國196家的優秀開發團隊，為獨立遊戲開發者建造交流平台，並創造團隊與玩家與一對一的交流機會。

現已成為台北電玩展亮點之一的獨立遊戲，今年在「INDIE GAME FESTA」齊聚全球20國185家獨立遊戲開發團隊，以跨平台遊戲居多，顯現獨立開發遊戲與營銷環境純熟，跨平台已成未來趨勢。現場共計有台灣、日本、香港、新加坡、中國、韓國、馬來西亞、美國、加拿大、菲律賓、英國、印尼、澳門、芬蘭、西班牙、奧地利、挪威、荷蘭、德國、巴西等地遊戲開發商將展出旗下最新自製遊戲。

▲ 絕大部分的遊戲團隊都有提供試玩讓玩家體驗。（圖／記者樓菀玲攝）



本次INDIE HOUSE總計17國97家獨立遊戲團隊參加展出，台灣以44件作品佔最大宗；日本、美國、韓國、香港皆有不少團隊進駐，海外合計53件作品，展出遊戲作品又以橫跨PC、行動裝置平台最具規模，其中PC遊戲最多、行動遊戲次之。

本次參展的海外獨立遊戲團隊也有多款國際知名作品參與，曾登上Goole Play 100熱門付費益智遊戲排行榜的新加坡團隊「Illam Software Entertainment」，手遊新作《錯覺視界：米拉渚的危機》延續2017年熱銷遊戲《錯覺視界》的精髓啟動全新挑戰。

來自香港GHOSTPIE studio詭譎新作《牛一》描述一場發生在九龍城寨的神秘空難事件，現已獲得不少玩家關注並於網路上引起台、港兩地玩家高度討論。來自《Final FantasyXV》首席設計師與《快打旋風V》概念美術的新團隊，馬來西亞「Metronomik」打造出一款截然不同的節奏遊戲《No Straight Roads》。西班牙獲獎工作室Appnormals Team同樣來自業界老手的跨界合作，透過《STAY》展現他們熱愛的復古像素年代。

▲ 來自世界各地的遊戲開發者齊聚一堂。（圖／記者樓菀玲攝）



未演先轟動，來自《返校》開發商「赤燭遊戲」今年的全新驚悚大作《還願》日前的宣傳影片已造成轟動。擁有豐富美、日、台地方政府機構合作經驗的「踢歐哎哎工作室 (Toii) 」這次以充滿詼諧、惡搞精神的《美麗島風雲M：黎明昇起》，帶來不同於同名桌遊的手遊感受。「題母設計」招牌解謎遊戲《巷弄探險》這次暨全球App Store獲得「矚目新作」編輯推薦後即將在電玩展與玩家見面。聚集多名擁有AAA大作開發經驗的火箭果汁團隊，新作《Neon Tail》勢必將帶來不同的遊戲體驗。