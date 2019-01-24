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Switch銷量稱霸美國市場　寶可夢、大亂鬥成最佳助攻手

任天堂Switch（圖／PChome24h購物提供）

科技中心／綜合報導

日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）於2017年3月推出的全新主機Switch在全球掀起一陣旋風，據美國市場調查機構NPD所發布的數據，去年在美國，Nintendo Switch 的銷售大勝 PS4 和 XBOX ONE ，銷量衝上564萬台以上

綜合外電報導，Nintendo Switch 自從上市以來話題不斷，據美國市場調查機構NPD發布的2018年12月遊戲市場銷售情況統計報告，Switch成了美國遊戲市場去年最熱銷的主機，銷售量上看564萬台以上。市場分析師Mat Piscatella指出，Switch不管是在主機貨遊戲的銷售，都達到2015年 PS4 所創的紀錄。

報告中分析，雖然去年12月各家遊戲大廠的硬體設備銷售都有下滑的趨勢，但2018年整體來說銷售都是有成長的。此外，除了主機之外，遊戲軟體和周邊配件的銷售也有成長，Mat Piscatella稱，2018年遊戲軟體和配件較2017年成長了33％，來到45億美元，其中黑色的PS4 DualShock 4、Switch Pro控制器和白色的Xbox One S無線控制器是去年美國最暢銷的3款配件。

報導也分析，Nintendo Switch 之所以能在全球市場取得如此亮眼的成績，除了本身主機獨特的設計和多種變化式玩法外，熱門遊戲的助攻也是一大原因。除了靠《馬力歐賽車8豪華版》、《薩爾達傳說：曠野之息》等等經典遊戲外，去年底上市的《精靈寶可夢Let'S GO 皮卡丘／伊布》和《任天堂明星大亂鬥特別版》等大作更是讓Nintendo Switch的銷售再創一波高峰。

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關鍵字：Switch美國遊戲市場寶可夢大亂鬥PS4XBOX ONE任天堂

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