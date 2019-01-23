台北動漫節出版社業績成長三成　強檔新書、贈品全完售

記者樓菀玲／台北報導

為期5天的2019年台北國際動漫節，於今日畫下句點。儘管天氣寒冷，仍然抵擋不了動漫迷的熱情，東立出版社表示，今年的業績約比同期成長三成，許多強檔新書及獨家精品都搶購一空。

來自宜蘭的李先生表示：「因為接近春節假期，心情比較放鬆，荷包也跟著打開了！」而本日也同時舉辦世界COSPLAY高峰會（WCS）Taiwan的選拔比賽，冠軍選手將代表台灣前往日本，與國際知名的COSPLAYER交流並爭取殊榮，因此場內出現許多完成度極高的參賽者，令人彷彿置身二次元的世界中。



動漫節的最終日，雖然不是休息日，仍有許多讀者湧入會場，把握最後一天將想要的商品買到手，尤其是本次受東立出版社之邀，來台舉辦簽名會的日本漫畫家羽純ハナ、緋汰しっぷ相關作品周邊受到熱烈搶購，品項方面也開發出如手環、刺繡小毛巾等迥異於一般動漫周邊的商品，女性粉絲紛紛給予好評，表示這樣的精品既低調又兼具美觀性，生活上使用不突兀，但仍然能表達出自己對作品的喜愛。

台灣知名創作者MAE的相關商品也好評不斷，許多忠實粉絲都將全品項包回家，包括票卡貼組於昨日完售，資料夾組也被搶購一空。書籍方面像是《不正經的魔術講師與禁忌教典》的會場限定版，在活動開始幾天內就售罄，銷售速度驚人，輕小說讀者的購買力不容小覷。

在世界COSPLAY高峰會（WCS）Taiwan選拔比賽時，許多選手把握時間來到現場消費，所到之處引起不少圍觀，也間接帶動了各家展場的人潮，形成一個有趣的情況，東立出版社表示，今年的業績約比同期成長三成，許多強檔新書及獨家精品都搶購一空。