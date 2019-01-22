《我家的女僕有夠煩！》作者首次海外簽名會獻給台灣

記者周之鼎／台北報導

青文出版社在2019年台北國際動漫節1月22日邀請到改編動畫引起話題的漫畫《我家的女僕有夠煩！》作者中村カンコ老師首度來台舉辦簽名會，中村老師從來沒有出過國，沒想到第一次出國就是來台灣舉辦簽名會，中村カンコ說原本很擔心現場的狀況，可是看到台灣的粉絲們這麼熱情，真是鬆了一口氣。





《我家的女僕有夠煩！》故事是從前任自衛官鴨居燕認識到白人小蘿莉米夏之後，驚為天人的她決定擔任米夏的女僕照顧生活起居，圍繞在兩人與朋友間溫馨、感人、笑鬧的生活篇章正式展開!!而且還有將周圍的人都捲進來越演越烈的趨勢。

中村カンコ老師的畫風可愛討喜，而且改編動畫的品質異常精細，流暢的動作跟一氣呵成的運鏡，都讓觀眾都驚訝到讚不絕口，一口氣變成去年年末動畫的黑馬作品！中村カンコ老師被問到喜歡的角色時，回答她最喜歡書中的女配角小綠─鵜飼綠，她是鴨居燕以前的下屬，個性非常奇特，老師最喜歡她跟鴨居燕同時出場時，兩人有趣互動的情況，讓人看了會開心大笑。

貼心的中村老師在簽名時，還不忘畫上可愛的寵物雪貂熊五郎的Q版畫像，讓每個讀者都大呼好可愛，在簽完名之後，老師覺得有來台灣真是太好了，希望未來還有更多的機會可以跟台灣的讀者見面!!

