ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《我家的女僕有夠煩！》作者首次海外簽名會獻給台灣

記者周之鼎／台北報導

青文出版社在2019年台北國際動漫節1月22日邀請到改編動畫引起話題的漫畫《我家的女僕有夠煩！》作者中村カンコ老師首度來台舉辦簽名會，中村老師從來沒有出過國，沒想到第一次出國就是來台灣舉辦簽名會，中村カンコ說原本很擔心現場的狀況，可是看到台灣的粉絲們這麼熱情，真是鬆了一口氣。



《我家的女僕有夠煩！》故事是從前任自衛官鴨居燕認識到白人小蘿莉米夏之後，驚為天人的她決定擔任米夏的女僕照顧生活起居，圍繞在兩人與朋友間溫馨、感人、笑鬧的生活篇章正式展開!!而且還有將周圍的人都捲進來越演越烈的趨勢。

中村カンコ老師的畫風可愛討喜，而且改編動畫的品質異常精細，流暢的動作跟一氣呵成的運鏡，都讓觀眾都驚訝到讚不絕口，一口氣變成去年年末動畫的黑馬作品！中村カンコ老師被問到喜歡的角色時，回答她最喜歡書中的女配角小綠─鵜飼綠，她是鴨居燕以前的下屬，個性非常奇特，老師最喜歡她跟鴨居燕同時出場時，兩人有趣互動的情況，讓人看了會開心大笑。

貼心的中村老師在簽名時，還不忘畫上可愛的寵物雪貂熊五郎的Q版畫像，讓每個讀者都大呼好可愛，在簽完名之後，老師覺得有來台灣真是太好了，希望未來還有更多的機會可以跟台灣的讀者見面!!
 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：我家的女僕有夠煩！動漫節簽名會

推薦閱讀

台北電玩展限定　Xbox推史上最狂優惠送三大好禮

《我家的女僕有夠煩！》作者首次海外簽名會獻給台灣

要拍電影還是新番？《英雄聯盟》S9開季公開新動畫與日系預告片

【廣編】動作遊戲《永劫回廊》 世貿三館獨立遊戲區展覽

《SD鋼彈 G世代》新作正式公開 SEED男女主角聲優將來電玩展

《小圓外傳》參戰電玩展　蒼樹梅角色原畫首度海外展出

廣告洩玄機!？JOJO、神龍之謎將參戰《Jump Force》

PC、Mobile平台領軍！全球21國獨立遊戲團隊齊聚台北電玩展

《約會大作戰》雙作者訪台　橘公司「想搬到一夫多妻的地方」

線上電玩展優惠狂　PS4直降3790元、Switch獨家價8999元

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《騎士編年史》布洛迪新史詩登場

《小圓外傳》參戰2019台北電玩展

2018最賺錢遊戲出爐

JOJO、神龍之謎將參戰《Jump Force》

橘公司「想搬到一夫多妻的地方」

鋼彈SEED男女主角聲優將來電玩展

《SD鋼彈 G世代》新作提早走光

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

1:1閃電霹靂車在三創

全球21國獨立遊戲團隊齊聚台北電玩展

最新新聞

Xbox電玩展推史上最狂優惠送三大好禮

《我家的女僕有夠煩！》作者來台

《英雄聯盟》S9開季公開新動畫與日系預告片

《永劫回廊》 世貿三館獨立展覽

鋼彈SEED男女主角聲優將來電玩展

《小圓外傳》參戰2019台北電玩展

JOJO、神龍之謎將參戰《Jump Force》

全球21國獨立遊戲團隊齊聚台北電玩展

橘公司「想搬到一夫多妻的地方」

線上電玩展優惠狂　Switch獨家價8999元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366