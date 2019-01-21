PC、Mobile平台領軍！全球21國獨立遊戲團隊齊聚台北電玩展

記者周之鼎／台北報導

持續匯聚全球創作能量的2019 台北國際電玩展(以下稱台北電玩展)，今年在世貿三館商務區規劃「INDIE GAME FESTA（1/24-1/25 共二天）」，以及同樣位於三館玩家區的「INDIE HOUSE 」（1/26-1/28 共三天），網羅全球近21國196家的優秀開發團隊，為獨立遊戲開發者建造交流平台，並創造團隊與玩家與一對一的交流機會。

現已成為台北電玩展亮點之一的獨立遊戲，今年在「INDIE GAME FESTA」齊聚全球20國185家獨立遊戲開發團隊，以跨平台遊戲居多，顯現獨立開發遊戲與營銷環境純熟，跨平台已成未來趨勢。現場共計有台灣、日本、香港、新加坡、中國、韓國、馬來西亞、美國、加拿大、菲律賓、英國、印尼、澳門、芬蘭、西班牙、奧地利、挪威、荷蘭、德國、巴西等地遊戲開發商將展出旗下最新自製遊戲。





香港手遊研發團隊「跳指有限公司」，曾榮獲2016 Google Play年度最佳獨立遊戲等多項大獎，展出作品《四驅傳說Go》為延續曾經創造全球500萬下載的同名系列新作。台灣「Millo Games」過去曾取得台灣、日本iOS下載總榜冠軍，團隊作品至今總下載量超過400萬，作品《Immune》結合策略卡牌戰鬥與末日避難經營要素，人類將在百日內改變命運。將諸天神佛搬上格鬥遊戲舞台，至今獲得多國注目與獎項認可的《眾神之鬪》與開發團隊「數位卡夫特」，這次將再度於場中亮相；馬來西亞「Kaigan Games」團隊規模不大，但所屬作品《SIMULACRA: Pipe Dreams》同樣是款屢屢受獎的精彩好作，成員遍布世界的奧地利「Dyadic Games」，如今正催生第一款幻想探險遊戲《Sikanda》，帶來屬於跨國合作的不同魅力。





熱愛品味遊戲的玩家必逛區域INDIE HOUSE今年設於世貿三館專區獨立展出，總計17國97家獨立遊戲團隊，台灣以44件作品佔最大宗；日本、美國、韓國、香港皆有不少團隊進駐，海外合計53件作品，展出遊戲作品又以橫跨PC、行動裝置平台最具規模，其中PC遊戲最多、行動遊戲次之。



未演先轟動，來自《返校》開發商「赤燭遊戲」今年的全新驚悚大作《還願》日前的宣傳影片已造成轟動。擁有豐富美、日、台地方政府機構合作經驗的「踢歐哎哎工作室 (Toii) 」這次以充滿詼諧、惡搞精神的《美麗島風雲M：黎明昇起》，帶來不同於同名桌遊的手遊感受。「題母設計」招牌解謎遊戲《巷弄探險》這次暨全球App Store獲得「矚目新作」編輯推薦後即將在電玩展與玩家見面。聚集多名擁有AAA大作開發經驗的火箭果汁團隊，新作《Neon Tail》勢必將帶來不同的遊戲體驗。



本次參展的海外獨立遊戲團隊也有多款國際知名作品參與，曾登上Goole Play 100熱門付費益智遊戲排行榜的新加坡團隊「Illam Software Entertainment」，手遊新作《錯覺視界：米拉渚的危機》延續2017年熱銷遊戲《錯覺視界》的精髓啟動全新挑戰。來自香港GHOSTPIE studio詭譎新作《牛一》描述一場發生在九龍城寨的神秘空難事件，現已獲得不少玩家關注並於網路上引起台、港兩地玩家高度討論。來自《Final FantasyXV》首席設計師與《快打旋風V》概念美術的新團隊，馬來西亞「Metronomik」打造出一款截然不同的節奏遊戲《No Straight Roads》。西班牙獲獎工作室Appnormals Team同樣來自業界老手的跨界合作，透過《STAY》展現他們熱愛的復古像素年代。

