《黑色沙漠》原廠參戰2019電玩展　《黑沙M》新世界王亮相

記者樓菀玲／台北報導

韓國開發商 PEARL ABYSS（珍艾碧絲）於日前宣布，將攜旗下人氣遊戲《黑色沙漠 Online》及《黑色沙漠 MOBILE》參加 2019 TGS 台北電玩展，現場除了讓玩家實地體驗多人同時競技影子戰場的刺激感外，更在 1 月 27 日舉行《黑色沙漠 Online》第三屆阿勒沙冠軍賽，並且同時邀請多位人氣實況主與玩家一起挑戰刺激的《黑色沙漠 MOBILE》討伐頭目。



《黑色沙漠 Online》在本月 16 號新增了嶄新的遊戲模式「影子戰場」，獲得玩家們的熱烈好評，官方特地在電玩展期間，設計讓玩家能夠四十人同場競技的舞台，並邀請人氣實況主，包含小熊、瑀熙、SANDY、Lilballz、小建、蛋捲、LEGGY、貝莉莓在不同時段與玩家 PK，一起與刺激感官的多人生存模式。

已連續舉辦第三屆的2019年《阿勒沙競技場爭霸賽》，一直是《黑色沙漠Online》的年度盛事，本次總決賽更將於 1 月 27 日在《黑色沙漠》攤位中熱烈開打，搶奪年度最強王者隊伍的寶座，其中今年更採用與以往不同的嶄新賽制，將更加考驗團隊合作以及戰術運用的實力。



營運團隊除了準備 TGS 要帶給玩家的內容外，對於遊戲內的更新也不間斷，在 TGS 之前，今日嶄新的世界王「震怒的吉亞斯」同步登場。「震怒的吉亞斯」是《黑色沙漠 MOBILE》中，第五個世界討伐的頭目。他揮舞著一把足以與自己巨大身體媲美的大刀，可以招喚咒術圖騰並廣範圍攻擊，非常難以對付。但冒險家在攻略成功時，將有機會獲得深淵等級的 「吉亞斯的頭盔」，討伐於每周六的 20 點至 22 點期間進行，冒險家們可於該時段參與。

同時在今日更新中，也新增勇猛之地七階段，在野外組隊的勇猛之地增加了高原難度，勇猛之地高原難度入場時，會消耗 10 個勇猛的證物，獲得的獎勵相對提升，另外也增加了可以自動進行魔力刻印的相關功能。