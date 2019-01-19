動漫節開幕首日10萬人潮破紀錄　《點兔》掛軸夯一小時售罄

記者樓菀玲／台北報導

2019 第七屆台北國際動漫節今日開展第一天，首日參觀人潮即衝破10.5萬人，較去年第一天成長 4000 人，創下歷年單日入場人次新高。

活動現場不論是搶獨家精品、特裝版、首發書或優惠商品等的漫迷們，皆卯足全力快奔，隨著每天高潮迭起且不間斷的簽名會、日本館的偶像團體見面會及好康活動等等，是廣大漫迷寒假最佳動漫朝聖地。

台灣角川本次首推籍部分銷售最好的作品為：《狼與辛香料》、《約會大作戰DATE A LIVE》、《歡迎來到實力至上主義的教室》、《為美好的世界獻上祝福》⋯⋯等作品，合計銷售近 5000 本。

此外台灣角川還特邀兩組重量級嘉賓來台舉辦簽名會，將於明日率先登場的《TRINITY SEVEN 魔道書7使者》作者サイトウケンジ、奈央晃徳簽名會，限額100名資格已搶購一空。21 日將進行粉絲們期盼已久的《約會大作戰DATE A LIVE》作者橘公司、つなこ首場台灣簽名會，以及當日第二場的「Fantasia文庫大感謝祭30th in TAIWAN簽名會」，合計共 200 名額的兩款簽名套組也早已秒殺宣告完售。

尖端表示今天開幕首日業績與去年持平，本次尖端於會場首賣人氣日本輕小說《緋彈的亞莉亞》10 周年紀念特裝版，680 元的特裝版除了內含小說最新刊第 29 集，還有人氣角色亞莉亞的豪華抱枕一個與精美角色卡兩張，同樣也是受到不少讀者歡迎。

此外，尖端為了慶祝《緋彈的亞莉亞》在台發售 10 周年，特製了一個中空書盒包裝，上面印有作者赤松中學給台灣讀者的感謝賀詞。該版本公布後即受到讀者熱烈關注，是眾多讀者鎖定的目標。今日上午開幕就引爆大搶購，狂售近千本。

木棉花在本次推出 7 款限量福袋商品搶客，其中又以《刀劍神域》系列周邊最受讀者歡迎，其他還有像是《請問要來點兔子嗎？》也是台灣漫迷搶購的重點作品之一，其相關掛軸（定價 1600 元）更是在短短不到一個小時銷售一空。