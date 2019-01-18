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面對僵屍海！PS4獨佔遊戲《Days Gone》發售日公開

記者周之鼎／台北報導

SIET公開將於2019年4月26日發售的《Days Gone》中英文合版的價格及產品詳情。藍光光碟普通版建議零售價為新台幣1,790元、藍光光碟珍藏版為新台幣4,190元、普通下載版為新台幣1,790元、豪華下載版為新台幣2,090元。

Days Gone 是一款以全球瘟疫大滅絕事件兩年後的嚴酷荒野為舞台的開放世界動作冒險遊戲。玩家將扮演迪肯聖約翰，這位面對艱難環境竭力求生並同時尋覓生存意義的賞金獵人。《Days Gone》推崇充滿真實感與自由的玩法， 帶給玩家自由探索、策劃戰略與遊戲方式的體驗。包含自訂你的武器與技能，升級你的浪跡者機車，並學習製作更好的近戰武器與陷阱，來努力求生。

珍藏版包含 PS4遊戲《Days Gone》(中英文合版) 藍光光碟版、Days Gone模型、STEELBOOK外盒、DAYS GONE珍藏扣針徽章、實體及下載版迷你畫集、實體及下載版原創音樂集、DAYS GONE布章、4張貼紙、3款機車外觀、提早解鎖活動扳手技能以及「迪肯大戰暴走潮」動態主題。

數位豪華版包含 PS4遊戲《Days Gone》(中英文合版) 下載版、Days Gone迷你畫集下載版、音樂集下載版、Days Gone PS4動態主題、 3款機車外觀、以及提早解鎖活動扳手技能。



 

關鍵字：PS4Days Gone往日不再

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