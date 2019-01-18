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Niantic宣布完成 C 輪融資　市值上看40億美元

示意圖,滑手機,抓寶,低頭族,手遊,Pokémon GO,PMGO,精靈寶可夢,手機遊戲（圖／記者樓菀玲攝）

▲《Pokemon GO》遊戲畫面。（圖／記者樓菀玲攝）

科技中心／綜合報導

《Pokémon GO》在全球掀起風潮，外媒報導指出，該款遊戲開發商 Niantic 已經透過風險投資公司 IVP 完成 C 輪融資，共募集到2.45億美元

CNBC報導指出，Niantic在2015年時脫離Alphabet成為一間獨立公司，目前該公司擁有來自The Pokemon Company、Google 及任天堂 3,500 萬美元 A 輪資金。再推出《Pokémon GO》後，該公司又獲得Spark Capital 領導、網易等公司的2億美元B輪資金。而在募得最新的一輪資金後，Niantic的市值將近40億美元

報導指出，這次的 C 輪融資所募得的資金將會用於技術研發，發展機器學習和用於連結現實和數位世界的操作系統「Niantic Real World Platform」，旨在提升用戶AR體驗。

Niantic過去曾推出《Ingress》、《Pokémon GO》等熱門遊戲，其中《Pokémon GO》從2016年推出以來，已經創下超過8億次的下載量。Niantic聯合創辦人兼執行長John Hanke表示，「我們將繼續致力於透過先進技術將現實世界的人們聚集在一起。

據了解，Niantic正與華納兄弟（Warner Bros.）合作開發全新AR 實境手遊《哈利波特：巫師同盟》（Harry Potter: Wizards Unite），玩法將與結合過往Niantic公司的兩款遊戲《Ingress》及《Pokémon GO》所帶來的經驗，並且將之融入更多的新技術與玩法，本款遊戲預計於今年推出。

關鍵字：Niantic融資市值遊戲AR擴增實境《Pokémon GO》《Ingress》

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