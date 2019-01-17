迎接大完結！《英雄傳說 閃之軌跡Ⅳ》開放預購

記者周之鼎／台北報導

SIET宣布，預定2019年3月7日發售的劇情RPG『軌跡』系列最新作品──PS4獨佔遊戲《英雄傳說 閃之軌跡Ⅳ ～THE END OF SAGA～》繁體中文版，將自今日1月17日（星期四）起開放預購。

凡購買實體一般版的首批生產版本、包含多種豪華特典的《英雄傳說 閃之軌跡Ⅳ ～THE END OF SAGA～ 精裝珍藏版》，以及4月7日（星期日）前在亞洲地區的PlayStation Store購買數位一般版、數位豪華版或數位典藏版的玩家，都可獲得前作「閃之軌跡Ⅲ」以付費形式發布之各角色服裝、裝飾道具、ARCUS機殼等共90個道具成套收錄的「閃之軌跡Ⅲ」DLC組合包 Vol.1～6」，及以「物語」系列等作品而在日本亦享有盛名的台灣插畫家VOFAN所設計，「亞莉莎‧萊恩福爾特」原創服裝的亞洲原創配色版本。

此外，凡於3月6日（星期三）前預購數位一般版、數位豪華版或數位典藏版的玩家，更可獲得「PS4 專用原創主題」與「PS4 個人造型套組」等預購特典。而預購實體版的玩家，則將贈送既使在日本亦僅能於抽選會中有機會獲得、極為珍貴的「閃之軌跡」整理夾4枚紀念套組，數量有限送完為止。

亞洲原創的《英雄傳說 閃之軌跡Ⅳ ～THE END OF SAGA～ 精裝珍藏版》將限量生產，於特製的精美外盒內隨附只能從此限定版取得的，亞洲原創配色的金屬壓鑄武器模型鑰匙圈（共2種）、迷你掛軸，以及附DLC服裝之原創插畫信件等豪華特典。

「數位豪華版」是隨附季票的實惠套組，可獲得「英雄傳說 閃之軌跡Ⅳ ～THE END OF SAGA～」發售日起於亞洲PlayStation Store以付費形式推出的所有「DLC服裝」與「DLC裝飾道具」。而「數位典藏版」則除了以上內容外，再隨附收錄了主題曲「往明日的軌跡」、片尾曲「愛之詩」完整版等共69首樂曲的『英雄傳說 閃之軌跡Ⅳ ～THE END OF SAGA～ 原聲輯』。





