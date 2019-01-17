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去電玩展保證有資格！《全境封鎖 2》封測時間公開

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日確認了備受好評的暢銷系列最新作品《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》的 VIP 菁英封測舉行日期。凡預購《全境封鎖 2》或所有參加 Ubisoft 台北國際電玩展《全境封鎖 2》現場實機試玩的玩家，將可在 2019 年 2 月 7 日至 11 日期間搶先體驗傳染病肆虐後的危機四伏華盛頓特區。玩家也可以前往官網登記報名，同樣將有機會獲得 VIP 菁英封測資格。

Ubisoft 今日公開了一支全新的故事預告片。這支預告片揭露了更多《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》的故事內容，以及遊戲裡的全部三個敵方陣營，並且透露了更多的遊戲背景設定。

※真實之子（True Sons）

這支準軍事部隊靠著作戰長才和壓倒性的火力擊敗敵人並擴張地盤。「真實之子」在一位前 JTF 軍官領導下，不但機警靈活且有組織。他們無情且狡猾的領導人也是個相當危險的對手。

※鬣狗（Hyenas）

這是個由投機掠奪者組成的鬆散幫派，他們利用暴力和恐嚇手段襲擊平民營地。這些奉行享樂主義的拾荒者，在奪走他們能竊取的物品後會摧毀其它一切，從而剝奪他們敵人眼中的寶貴資源。「鬣狗」聽命於由各路最強悍領導者組成的委員會。

※流亡者（Outcasts）

被迫隔離的痛苦倖存者決心向那些殘忍監禁他們的人們以及袖手旁觀的社會報復。他們魅力非凡、嗜血成性的領袖認為每個人都是共犯，並慫恿她的追隨者藉由散播疾病和濫殺無辜來懲罰這些人的罪。

由 Massive Entertainment 領軍開發，並與世界各地其它七間工作室攜手合作的《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將讓前作建立起來的開放世界線上射擊角色扮演遊戲類型更上層樓。從《全境封鎖》玩家社群那裡收集各種想法與意見長達兩年之久後，《全境封鎖 2》將帶來精彩豐富的主戰役，並自然地串接紮實的終局封頂後遊戲內容，替所有類型玩家創造出有吸引力又有意義的遊戲體驗。《全境封鎖 2》將在 2019 年 3 月 15 日於 Xbox One、PS4 和 PC 平台正式發售。

關鍵字：UBISOFT 預購全境封鎖2全境封鎖封測台北電玩展

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