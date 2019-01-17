終於！任天堂Switch宣布　主機系統將中文化

圖文／鏡週刊

Nintendo Switch今（17）日於官網宣布，未來數日Switch主機將進行更新，主機系統語言透過更新就能中文化，Switch問世近兩年來終於進行主機系統中文化，也可窺見任天堂對中文市場的更加重視。

任天堂官網指出，要新增中文到Switch主機的支援語言時，需把主機系統更新至最新版本（即將公開下載），進行Switch主機的更新後，請在主機的語言設定裡選擇「繁體中文」或「簡體中文」。此外，現正依次準備Nintendo Switch主機之「地區設定」及「Nintendo Switch Online」等相關更新，請耐心等候。

Nintendo Switch從2017年3月發表，至去年十月全球總銷量已突破兩千萬台，甚至有國外調研機構指出，今年Switch的全球銷量將超越PS4的王者地位，如今Switch宣布主機系統中文化，也是對中文市場釋出善意，加上之前傳聞2019年下半年Switch將改版，出現「Switch 2.0」的改版機，也許又能炒熱一波買氣，家機大戰還有得打。



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