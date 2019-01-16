《神魔之塔》再邀陳妍希站台電玩展　官方承諾改善排隊問題

記者樓菀玲／台北報導

Madhead 旗下人氣手機遊戲鉅作 《神魔之塔》 踏入 6 週年慶祝活動一浪接一浪，繼月前聯同台北 101 大樓舉行點燈及送禮活動後，Madhead 宣佈將於 2019 年 1 月 25 至 28 日期間參加「2019 台北國際電玩展」。

玩家意見至關重要，所以電玩展籌備期間，團隊多次與部份玩家和公會會長見面並作出活動調整。為了隆重其事，Madhead 從去年的40個攤位增加至今年約100個攤位，務求要每一位玩家盡興而歸；並精心準備了海量好康及連串精彩活動，貫徹你來我賞的精神。此外，當然少不得熱門的攤位活動及人氣十足的神魔女將、表演嘉賓及遊戲達人雲集，Madhead更邀得遊戲代言人陳妍希小姐親臨現場與玩家一同歡度《神魔之塔》 6 週年，務求為全場玩家帶來六六無窮的歡樂。

玩家最愛的女神陳妍希小姐將於 6 週年正日1 月 27 日 (日) 親臨 Madhead 攤位，作為遊戲代言人的妍希更表示十分期待與大家見面，屆時，除了會向現場觀眾大送禮物外，更會為一眾召喚師帶來重大驚喜消息，請大家密切留意。

此外，今年的「神魔女將」陣容更是全面升級！除了玩家熟悉的小雪、布丁、虹伶、箐箐、曾甜、喬喬兒、草莓、娜美、愛麗絲、蕎蕎、Candice及木子萱外，機機、涵涵兒、波波、東東及凡僖 5 位人氣爆燈的美女也加入女將行列。

玩家可以在1月21日至1月28日期間於線上投選喜愛女將，每位玩家擁有基本30票，加上1月1日至1月28日所擁有的票數(帳戶內的魔法石數量等於玩家所擁有的票數)，玩家可自由投票，參與投票活動不單可獲取魔法石，更有機會與喜愛女將一同神魔慶功宴。

17 位「神魔女將」將演繹深入人心的神魔角色，每天輪流於不同地方出現與一眾召喚師大玩互動遊戲及合照，加上新一代台灣鼓后羅小白強勁而精彩的表演，Madhead 主舞台絕對是今年電玩展的爆點。

這次《神魔之塔》與智冠合作，玩家於活動舉行前透過My Card購買滿一定數量的魔法石，《神魔之塔》就會贈送代幣給玩家參加遊戲。

只要把代幣擲到「神魔幸運彩虹」中獎區域即可獲得相應獎品，當中有機會獲得超稀有的《神魔之塔》角色連身抱枕、集合了所有嘉賓及神魔女將簽名的精裝第 3 版神魔畫冊及多款火熱週邊等。

《神魔之塔》 每年電玩展都希望大家滿載而歸，踏入 6 週年當然希望全場同歡，保證大家好禮拿不完。一向最受大家歡迎的人氣攤位「一抽人品大爆發」載譽歸來，活動除了準備好海量魔法石及稀有遊戲素材外；更有火熱週邊產品，包括帥氣爆表的神魔帽子、玩家熱捧的神魔畫冊、得意實用的神魔座枱月曆及超好抱的史莱姆抱枕等，絕對不容錯過。

Madhead知道以往參加人流眾多，為了可以讓更多玩家參與，今年的安排作出了相應調整，玩家只需要排隊一次，即可抽獎及在卡池中一抽三張卡片，再於網頁從中選一，以減省輪候時間，優化活動體驗。

「一抽人品大爆發」卡池[1]中又有什麼超優系列呢 ? 除了 7 張珍貴的黑金卡外，更有多個系列的三大獎，包括：可愛的神貓大盜、充滿驚喜的印度神、增攻減傷的武者烈魂、龍族復興的宇宙序章和實用的新十二宮系列等。幸運兒如抽中全遊戲最帥氣的執行長 Terry 卡片更可於「一抽人品大爆發」卡池中任選一張滿等滿技卡片。

Madhead 盛邀各玩家於 1 月 25 日至 28 日前來世貿一館 C837 攤位 (近 11 號出入口) 《神魔之塔》 展區同樂。玩家更可於開幕前到網上商店Fandora選購六週年限定TEE並穿著光臨。

《神魔之塔》製作人朱天健先生表示：「《神魔之塔》其中一重要營運方針是聆聽玩家心聲，以往電玩展節我們都會與玩家傾談，再在遊戲進行多方面優化，今年亦如是，希望《神魔之塔》在迎接 6 週年之際也能與時並進，和眾玩家邁向新一年。」