台北電玩展HyperX「GameAndGo」派對揪玩家四天

記者周之鼎／台北報導

年度電玩盛典2019台北國際電玩展即將登場！受玩家喜愛的電競周邊品牌HyperX今年將帶來精采有趣的「#GameAndGo」電競派對。除了有電競戰隊和人氣實況主輪番登場， HyperX更首度邀請現役SBL球星林書緯，與人氣實況主Xargon跨界同台進行吃雞挑戰賽。

自1月25日起，HyperX將連續四天於電玩展舉辦實況主挑戰賽，邀請小熊、妮妮、丁特等知名實況主和《傳說對決》職業戰隊「MS怪獸」(Monster Shield)和玩家們一起對戰同樂。此外曾拿下SBL最佳新人、最佳五人及助攻王等頭銜的看板球星林書緯也將於1月28日現身HyperX展區。

除了精彩的活動賽事，今年CES展出的全新Cloud MIX電競耳機也於今年台北電玩展正式開賣。Cloud MIX獲得Hi-Res Audio認證，以 10Hz 至 40kHz 頻率範圍帶來豐富的高解析音質，讓使用者能聽見遊戲音效的深度和細節，而特製的 40mm 雙音腔驅動單體更能同時提供格外清晰、流暢的音質，幫助玩家完美地沉浸於遊戲體驗之中。Cloud MIX有線模式使玩家能在桌機、家用主機或行動裝置上享受遊戲絕佳音效；而無線藍芽模式則可讓使用者在移動或通勤時，無拘束地聆聽音樂或接聽電話，使用時間最長可達20小時。

不但有新品首賣，HyperX今年也針對電玩展全系列商品推出一系列展場獨家優惠與活動。只要在展期內於HyperX活動現場購買Cloud MIX電競耳機，即可獲贈限量電競潮流腰包；另外購買指定款耳機、鍵盤、滑鼠等電競周邊，都可享有超殺的電玩展的獨家折扣。此外HyperX更祭出每日限量單品爆殺活動，讓玩家以最實惠的價格將電競周邊輕鬆帶回家。