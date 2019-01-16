2000隻泰迪熊等你拿！UBISOFT公開台北電玩展活動

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日在 2019 台北國際電玩展展前記者會上宣布，將以「豐富你的遊戲世界」為主題，公開展出旗下《全境封鎖 2》、《特技摩托賽：崛起》以及閉門展示《極地戰嚎：破曉》三款未上市遊戲等作品，帶來普遍級至限制級，橫跨 PS4、Switch、PC、Xbox One 全平台的娛樂饗宴以及超過 10,000 組的豐富遊戲獎勵，並首次引進 UbiWorkshop 遊戲週邊商品供台灣玩家選購。

參加全台首次《全境封鎖 2》公開遊戲試玩的玩家，除了可獲得菁英 Beta 封閉測試序號外，每日前 500 名玩家更可額外獲得《全境封鎖 2》「泰迪熊．湯米」。每隻「泰迪熊．湯米」皆綁定一組序號，玩家兌換後可於《全境封鎖 2》遊戲內取得數位版的「泰迪熊·湯米」背包吊飾。此外，為了回饋玩家的支持，活動期間 Ubisoft 也將送出最低 5 折的 Ubisoft Store 發售中遊戲折扣序號，以及四款旗下熱門遊戲《全境封鎖 2》、《刺客教條：奧德賽》、《極地戰嚎 5》及《虹彩六號：圍攻行動》的遊戲內物品等多項獎勵。本次展出遊戲陣容包含以下 5 款遊戲總計超過 50 台機台提供現場試玩體驗。

※《全境封鎖 2》

2019 年 3 月 15 日推出中文版（PC / PS4 / Xbox One，本次展出平台：PC）

在致命病毒襲擊紐約市和世界各地後七個月，全球人口銳減。由潛伏平民特工組成的國土戰略局，作為最後一道防線挺身而出。《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》以千瘡百孔、瀕臨瓦解邊緣的華盛頓特區為故事背景，結合角色扮演體驗的線上開放世界動作射擊遊戲。融合豐富多樣美麗、具代表性且寫實的全新環境設定，將使玩家體驗《全境封鎖》系列著稱的擬真世界、豐富的 RPG 系統，以及前所未見的快節奏動作場面。

※《特技摩托賽：崛起》

2019 年 2 月 26 日推出中文版（Switch / PC / PS4 / Xbox One，本次展出平台：PS4 Pro）

《特技摩托賽：崛起》透過全新功能、更多競賽，超越極限的動作和嶄新的視覺饗宴，將為玩家帶來在激烈競爭中快速成長的體驗。透過史上數目最多的賽道，初學者可以順利逐步掌握技巧，而老手的技術與膽量都將在最驚險刺激的挑戰中面臨極大考驗！這絕對是《特技摩托賽》系列遊戲的巔峰！



※《刺客教條：奧德賽》

中文版現已上市（PC / PS4 / Xbox One，本次展出平台：Xbox One X）

廣獲好評的《刺客教條：奧德賽》，玩家可以選擇要成為什麼樣的英雄並且改變周遭世界。玩家在冒險旅程中做的每個決定，以及和各式各樣人物建立起的關係，都將決定自己的未來命運。此外，玩家可以自訂裝備以及精通新的特殊技能，量身訂製出適合自己玩法的技能組合，並且成為真正的傳奇英雄。本次試玩將體驗最新追加下載內容「第一把袖劍的傳承」，了解第一位使用袖劍傳奇人物，以及刺客埋伏於暗影中出擊的原因。

※《銀河聯軍：阿特拉斯之戰》

中文版現已上市（Switch / PS4 / Xbox One，本次展出平台：Nintendo Switch）

在《銀河聯軍：阿特拉斯之戰》裡，率領由星際飛行員組成的英勇隊伍將阿特拉斯星系從「遺忘軍團」手中解救出來。創新的模組化玩具讓玩家能在飛行中自訂星艦，變換不同的武器、裝備以及駕駛員，打造專屬自己戰鬥風格的獨特星艦，並根據挑戰與敵人隨時改變玩法，在史詩開放世界冒險中克服所有難關。

※《Just Dance 舞力全開 2019》

中文版現已上市（Switch / Xbox One / Xbox 360 / PS4，本次展出平台：Nintendo Switch）

史上最暢銷音樂電玩遊戲系列最新作品，《Just Dance 舞力全開 2019》等你來挑戰！快點調大音量、準備好解放你舞動全身的渴望，與全世界超過 1 億 2000 萬玩家一同狂歡，跳出你最酷炫的舞蹈動作！

※《極地戰嚎：破曉》

2019 年 2 月 22 日推出中文版（PC / PS4 / Xbox One，本次展出平台：PS4 Pro）

距離全球核災事件已過了十七年的時間，文明從混亂之中站穩腳步，而世界也有了劇烈變化。在美國蒙大拿州的希望郡，存活下來的居民組成幾個不同團體，而每個團體都各自有一套生存法則。在新的世界秩序下，由雙胞胎姊妹米齊和盧領導的邪惡「攔路強盜」遊走四方血洗人們並榨乾所有可用資源。在倖存者試圖對抗「攔路強盜」的無情攻擊、捍衛自己土地之際，得靠你前去領導作戰、拯救他們。

此外，現場 Ubi Shop 提供遊戲片及指定公仔 8.8 折優惠，並引進 UbiWorkshop 遊戲週邊商品，如：《刺客教條》埃齊歐傳奇帽 T、《全境封鎖 2》國土戰略局水瓶、《瘋狂兔子》可愛四連拍 T-Shirt 等限定商品供台灣的玩家選購。另外，現場購買《刺客教條：奧德賽》亞歷克西歐斯傳奇遊戲公仔，可再以 3 元加購 PC 下載版《刺客教條》Animus 包、《刺客教條：起源》、《刺客教條：奧德賽》完整《刺客教條》大合輯。



