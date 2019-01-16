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橘子、智冠、唯晶共同打造　台灣館規模252攤成今年電玩展最大館

橘子、智冠、唯晶共同打造　台灣館規模252攤成今年電玩展最大館（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 今年的台灣館將以全館最大252攤位之姿參加本次電玩展。（圖／周之鼎攝，下同）

記者樓菀玲／台北報導

一年一度的台北國際電玩展即將到來，今年的台灣館將以全館最大252攤位之姿參加本次電玩展，將攜手遊戲橘子、唯晶數位、智冠科技，共同推出主打遊戲，與台灣玩家一同迎接年度最大電玩盛會。

橘子、智冠、唯晶共同打造　台灣館規模252攤成今年電玩展最大館（圖／記者樓菀玲攝）

橘子、智冠、唯晶共同打造　台灣館規模252攤成今年電玩展最大館（圖／記者樓菀玲攝）

橘子、智冠、唯晶共同打造　台灣館規模252攤成今年電玩展最大館（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 攜手遊戲橘子、唯晶數位、智冠科技，共同推出主打遊戲。

臺灣館的設立初衷，基於期待在此一年一度的國際電玩盛會中能擁有一個足以展現臺灣遊戲產業整體實力的舞台，故「台灣遊戲產業振興會」整合了國內產官學界的資源，以252個攤位的規模打造了今年台北國際電玩展中最大的展區。

基於配合展期間本館之「幸運魔法陣任務」主軸活動，今年臺灣館的主視覺是以遊戲的神奇魔法陣為概念來設計，廣邀所有的遊戲玩家前來共襄盛舉。

天剛資訊旗下作品《轉校生》也在今天宣布參戰2019台北電玩展，本次展區主題將會以遊戲主題「解謎」作為主要設計概念，從官方公開的攤位導覽圖可以大略窺見，本次的展區將會以「校園」作為主軸，讓玩家得以在現場親身體驗。

橘子、智冠、唯晶共同打造　台灣館規模252攤成今年電玩展最大館（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 《轉校生》在今日宣佈參加台北電玩展。

而為了呼應學生族群，官方也在現場推出了學生證對獎活動，凡是持有學生證的玩家，只要學生證編號與官方所公開的數字對應一致，便可以向官方兌換相關獎品，最大獎是可以自由任選一名角色兌換。

橘子、智冠、唯晶共同打造　台灣館規模252攤成今年電玩展最大館（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 從官方公開的攤位導覽圖可以大略窺見，本次的展區將會以「校園」作為主軸。

關鍵字：台北電玩展台灣館

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