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主打陣營對立手遊　《AxE 背水一戰》事前預約開跑

《AxE 背水一戰》事前預約開跑（圖／Nexon提供）

記者樓菀玲／台北報導

NEXON今日宣布：由研發商NEXON RED開發，並由旗下代理營運的全新超大型全3D MMORPG手遊《AxE：背水一戰》，今日正式開放事前預約活動。

 官方表示，本次除了將首次釋出遊戲形象影片外，在預約活動也針對遊戲主打的「陣營對立」特色，進行額外的「陣營命運選擇」活動，完成所有活動的玩家，在上市後即可獲得事前預約及額外的特別獎勵。

《AxE：背水一戰》是以兩大陣營「聯盟軍：格拉諾斯」（紅）、「帝國軍：達爾坎」（藍）對立為核心，所展開一連串的紛爭故事。並以Full 3D搭配高自由度視角打造的廣闊遊戲世界，讓玩家以最舒適自由的角度，享受精彩刺激的PVP、大型RVR紛爭戰。

狩獵場可說是一觸即發的紛爭戰，無論是為了自身成長，還是一觸即發的陣營對立的復仇、潛入還是滲透，都能在狩獵場中達成。至於競技場則是 以全3D搭配自由視角，玩家不但能在競技場中炫技，還能享受拳拳到肉的逼真打擊感擊退敵方，媲美家機的精緻畫面，搭配細緻的美術畫風及暢快動作使廝殺爽快感倍增，將帶給玩家不一樣的震撼感受。

《AxE 背水一戰》事前預約開跑（圖／Nexon提供）

即日起到遊戲官方事前預約活動網站或 Google Play 預約註冊，即可獲得「免費鑽石」及「金幣箱」獎勵。同時官方也釋出「陣營命運選擇」活動，只要做出你的陣營選擇，就可以再享有最高為高級的「裝備箱子」獎勵。為了使新手之路走得更順暢，現在只要號召朋友加入事前預約並分享消息到Facebook，還有機會再抽到「豐富獎品」。

《AxE 背水一戰》事前預約開跑（圖／Nexon提供）

除了遊戲中必備的虛寶獎勵外，官方也在新的一年中為玩家們準備換新手機的機會，只要參加事前預約活動並進行活動分享，達到活動目標就有機會抽到「SAMSUNG NOTE 9」。

關鍵字：手機遊戲Nexon背水一戰

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