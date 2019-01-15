《風之國度》迎天空之城資料片改版　宣布參加台北電玩展

記者樓菀玲／台北報導

由傳奇網路發行的線上角色扮演手機遊戲《風之國度》，於今（15）日進行「天空之城」資料片大型改版更新，增加新地圖、新裝備、新事件、新戰場等等多樣內容。同時也宣布參展 2019 台北國際電玩展，在展場中將會有許多互動小遊戲與玩家同樂，還有豐富禮品與虛寶獎勵等待玩家蒞臨。

在本次「天空之城」大型改版中，將會加入全新地圖「西部荒原」，並開放新的主線與支線劇情。在這與過往場景截然不同的荒原景色中，有著被遺忘的隱月鎮與神秘守護者，透過全新主線任務，玩家將會接觸到被歷史洪流所隱藏的真相。此外隨著劇情解鎖新副本，玩家也能挑戰高難度 70 級副本，拿到強力的 70 級裝備。

天空之城是全新設計的跨服戰場，當人物等級到達 70 後，即可參加天空之城跨服戰，系統將會以伺服器為單位分組，體驗最多 50 對 50 對 50 的三大伺服器混戰！在戰場上除了玩家之間對決之外，更重要是搶奪地圖中的物資，並擊敗敵對陣營首領。參加天空之城不但可以獲得天空戰場幣，還能獲得全新系統「戰鬥座騎」的相關材料。

配合天空之城開放，「戰鬥座騎」也是本次改版中亮眼系統。玩家將從取得的戰騎蛋開始培養，並歷經幼年期、強壯期等階段，最終成為強大的戰鬥座騎！與一般單純增加跑速的座騎不同，戰鬥座騎擁有專屬生命值、屬性、主動技，並且可以穿上裝甲，全副武裝後的戰騎不僅外表酷炫，更是能為主人帶來強大戰力。

隨著王國紀元錄進度提升至天空紀元後，將會開啟新的王國事件「夢遊仙境」。在這充滿童話風格，變化多端的夢幻世界中，玩家們將展開驚心動魄大冒險。過程中有黑桃紅桃士兵阻撓，有共同合作的柴郡貓與三月兔，最終還要擊敗傳說中的大 BOSS 紅心皇后。發揮勇氣與智慧，和其它玩家們一起恢復仙境世界的和平。

配合夢遊仙境的開放，在扭蛋機中也將推出全新時裝「仙境迷蹤（女）」、「仙境之夢（男）」，神秘華麗的造型設計，完美呈現出夢遊仙境夢幻感，而獨特的「聖靈之月」背飾也會在此次同步新增。

為了回饋廣大玩家熱情支持，《風之國度》也於今日宣布參加 2019 台北電玩展，在本次預定展出內容中，官方要將這暖心的世界具現化，超脫次元拘束，正式呈現在玩家眼前。除了氣氛十足的拍照區之外，在遊戲中載著大家四處奔走的好夥伴阿貍，也會以等比例大小在展場中現身與玩家合照，此外還有多項豐富活動等待玩家參加。

電玩展舞台活動時間

1/25(五) 12:00、15:00

1/26(六) 12:00、15:00

1/27(日) 12:00、15:00

1/28(一) 13:00