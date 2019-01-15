再拼電競市場 AGON III系列顯示器2月起登場

記者周之鼎／台北報導

顯示器品牌AOC電競品牌AGON，2019年2月即將推出勇奪德國紅點設計大獎（Red Dot Award）的AGON III系列專業電競顯示器AG273QCG，以及符合電競賽事最高標準的AG273QCX。兩者除了能提供玩家更高階且流暢不延遲的遊戲體驗外，畫面色彩精準度及對比度也大大提升，將以更高規格的電競效能及便利友善的設計，為玩家們帶來更勝以往的競速享受。

AGON III全系列電競顯示器不僅規格更高階，搭載反撕裂晶片，帶來順暢、不延遲的顯示畫面，並配備NVIDIA G-Sync技術或AMD Radeon FreeSync 2技術。更新頻率高達144Hz~165Hz，且擁有1ms反應時間，將動態模糊及輸入延遲降低到幾乎消失不見的程度。除上述特色，AGON III的部分機型更獲得了權威官方VESA DisplayHDRTM標準（亮度鋒值400 cd/m²以上） 畫面可以展現出更好的對比度、明暗細節更加明顯，色彩表現更為突出，進而帶來更加刺激的遊戲畫面。

此外，螢幕後方也配備「Light FX聲光連動」情境背光可在遊戲時散發氛圍燈光，帶來全新的沉浸遊戲體驗。玩家們及職業選手可在電競賽事或網路派對（LAN party）進行個人化調整，散發自己所喜愛或是戰隊代表色的光線。聲光連動的功能，讓燈光隨著節奏改變顏色或脈動。

AOC與將於2月5日上映的福斯電影《ALITA 艾莉塔：戰鬥天使》合作，攜手擊出勝利一戰。AOC表示，電影中女主角 ALITA 艾莉塔不畏懼的奮戰精神，在每次激戰後自我超越的核心價值，正如同AGON這些年來賦予自己的目標，挑戰自我以爭取電競玩家最高體驗。

AG273QCG將於2月底上市，建議售價 22,888元、AG283UX預計3月底上市，建議售價29,999元，AG353UCG預計3月底上市，建議售價39,999元。

