賀初代作品推出七周年　《Cytus II》推2.0版本免費更新

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適逢《Cytus II》推出近一週年、初代遊戲《Cytus》推出滿七周年，雷亞遊戲於近日更新《Cytus II》（Cytus 2）為2.0版本，推出全新免費角色「Ivy」以及超過12首免費樂曲。

遊戲劇情中，從1.0 版本以傳奇 DJ - Æsir 引發的種種事件為首，一個又一個的謎團將透過神秘角色Ivy解開。玩家可以找出在「消失的演唱會」背後的真相，揭開2.0以前的故事謎團。

N.A.700 年前夕，人們鼓舞歡慶，對新世紀的到來充滿期待。就在此時，充滿謎團的 Ivy 在封鎖區的叢林中醒來，發現世界與她熟悉的面貌已不相同。玩家即將跟隨 Ivy 的視角探尋真相、掌握故事輪廓，隱藏在歷史深處那段人們開創新世界的過往因緣，也將在本次更新中在玩家眼前完全攤開。

在新角色 Ivy 的故事篇章中，有少數關鍵檔案遭到加密。玩家可透過在遊戲進度中找尋線索，一一輸入正確密碼，即可解鎖故事內容及歌曲。官方暗示，密碼可能藏匿在節點都市 Node 08 的各個角落， 期待玩家仔細的搜索每個遊戲環節。

身為與 Cytus 一代緊密連結的關鍵角色，Ivy的曲包中呈現出經典與蛻變並存的特色，營造出專屬於 Cytus 系列的獨特音樂遊戲體驗。 呼應Ivy承先啟後的角色特性，曲包中包含初代登場的多位作曲家推出多首全新樂曲。如onoken（ani）的〈Alexandrite〉、sta的〈99 Glooms〉和switchworks的〈Sentimental Journey〉，以及Tatsh（Persona）的〈BloodyMare〉。同時也收錄去年底在「RayarkCon 2018」中，Cytus II TW Battle CHAOS電競比賽的決賽曲〈V. 〉。

同時，Cytus II 更新為 2.0 版本後，「BACKUP_DATABASE」系統隨之開啟。玩家將可進入精神網路深處，重新體驗至今曾經歷過的重大劇情事件、影像或歌曲關卡，例如，知名實況主 NEKO 與近 8 萬名觀眾遭到惡意連線攻擊的事件。玩家可透過新系統，將有機會挖掘出更多潛伏於幽暗空間內的線索。



官方表示，透過本次更新，初代玩家將能重新體驗經典元素，新玩家也可以發現更多劇情進展，並跟著遊戲進程，持續追蹤謎團的解答。