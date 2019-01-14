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仙俠手遊《將夜行》事前登錄開跑　世界觀、角色設定搶先看

仙俠手遊《將夜行》事前登錄開跑（圖／智冠提供）

記者樓菀玲／台北報導

由Eskyfun遊戲平台代理發行的浪漫仙俠MMORPG手遊《將夜行》今（14）日正式開放雙平台事前登錄活動，即日起玩家在官方活動網站進行事先預約，達到指定條件即可獲得限定「禮包」、稱號「仙界行者」、時裝「聖繡天嵐」等，還有機會抽獎贏取稀有時裝「金玉良緣」、MyCard 3000點、iPhone Xs Max 256G、等超值好康獎品。此外，官方也釋出遊戲世界觀和角色設定等相關內容。

《將夜行》是一款以修仙作為遊戲題材的RPG手遊。相傳世間集天地之精華，孕育有一長生果，獲得後將可得到永生不死的權利，凌駕於人、妖、魔三族最強者之上，甚至創造出一套全新的修行體系。

在《將夜行》中，修仙大陸將劃分為中部平原的人類世界、北方雪原的魔族地盤、西南部為迷霧森林、西域為宗教勢力的土壤，而南部則為各大名流世家的屬地，大陸南部和東部則背靠九幽海，而那裡也是海妖的盤踞地。玩家的冒險之旅，也將在此展開。在仙俠冒險之中，玩家將以自身和同伴的努力，擊敗各種邪惡組織，度過漫漫長夜，一步一步成為一名頂尖的修行者。

仙俠手遊《將夜行》事前登錄開跑（圖／智冠提供）

《將夜行》將提供三種職業，玩家可在一身正氣的「昆侖」、純淨冰清的「瑤池」以及活潑可愛的「琉璃」之間選擇其一開啟冒險。

「一劍長恨歌，天道唯昆侖」為遊戲中唯一的男性職業，昆侖擁有像是「籠火噬天」、「烈火焚城」和「魔火燎原」等多項主動技能，其技能招式傳承於昆侖派下久經沙場的仙俠名士，在戰鬥中擁有優秀的輸出能力，物理點殺，爆發力強。

「舉步踏九天，劍起江山傾」，瑤池技能傳承自西王母，擁有「月華亂神」、「月冷星寒」和「回天劍舞」等多項技能，其攻擊威力巨大，擅長群體傷害，揮手舉劍之間，身影便可籠罩天地，無人能逃。

「秀水隱劍蹤，琉璃問天心」，琉璃身形敏捷，招式狠辣，具有強大的物理群傷能力，其技能「蓮花亂擊」、「朝鳳劍舞」和「琉璃劍陣」等，能給予對方致命的一擊。

關鍵字：手機遊戲

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