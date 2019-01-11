除了乳搖還會爆衣！《生死格鬥6》製作人來台解析遊戲全貌

▲遊戲製作人兼總監新崛洋平與Coser Neneko。

記者周之鼎／台北報導

重量級格鬥遊戲《生死格鬥6》即將於3月1日發售，遊戲製作人兼總監新崛洋平在遊戲發售前展開海外巡迴，第一站就來到台灣，並向台灣玩家透露本次《生死格鬥6》的全貌。

本次《生死格鬥6》新登場兩名角色，初始總共登場24名，加上特典角色共26名，舞台共15個，擁有許多新的機關。在系統上，擁有故事模式、一般對戰、訓練模式、DOA Quest、DOA Central與網路對戰。故事模式除了擁有一條主線外，各角色也都有專屬的支線劇情關卡。DOA Quest為單人任務，達成戰鬥指定的目標後可以獲得遊戲內的代幣，並可以用來解鎖角色服裝與配件，目前目前有96個，之後還會再增加，DOA Central則是更衣是的功能，玩家可以在其中可更換角色的衣服、髮型、稱號。

▲特典角色之一的女天狗。

首先談到本次新登場的兩名角色「迪亞哥」與「NiCO」，製作人表示因為這一款在美國非常受歡迎，在《生死格鬥6》剛開始企劃的時候，因此有調查過美國玩家喜歡哪些類型的角色，包含詢問了工作人員、玩家，最後來設計出了美國玩家會喜愛並且很好使用的街頭格鬥角色，所以迪亞哥就這麼誕生了。

至於NiCO則是針對包含台灣在內的亞洲玩家的喜好，許多人有受到動畫、輕小說的影響，因此在公司內召集了阿宅開發者們，要設計出一個大家比較受歡迎的角色。和瑪莉羅絲、穗香的可愛有些不同，這次製作一個讓大家覺得帥氣的女性角色，過去系列的角色會給玩家「角色腦袋都不太好？」的印象，也因此這次NiCO擔當了科學家的角色。在她的台詞跟動作都有點中二病，不過玩過之後玩家會發現更多元素，附帶一提，NICO使用的武術是來自東南亞的防身術「班卡西拉」，製作人說：「像是瑪莉蘿絲的打鬥是比較可愛的，我是在其他作品裡面看到這個武術覺得很帥，如果不太喜歡動漫畫，可能一開始會排斥這個角色，不過玩過之後可以挖掘出更多的樂趣。」

同時在場也有媒體問到為什麼讓上坂堇擔任NiCO的配音，製作人則透露：「一開始設定這個角色的時候一開始是設定成俄羅斯人，在日本懂日文和俄語的就是上坂堇小姐了，不過最後還是更改了設定成為芬蘭人，但並沒有更換聲優，即便如此，上坂小姐還是超越了大家的期待，演出得非常完美。」

六代最大的改變就是採用了必殺技量表， 以消費「崩解量表」而產生的「崩解爆擊」與「崩解反擊」。在本次《生死格鬥6》強調初學者也可以遊玩，也就是走向「易學難精」，在本作中只需要連打R1即可使出的簡單連段「致命突擊」。擊中後敵人即陷入稱之為「致命昏迷」的特殊狀態中。「致命突擊」中因為除了「崩解反擊」以外的行動都無法使用，半途中也可以轉換為不同的連段。終極大招就是擊飛的技能。而在「崩解量表」蓄滿狀態下，最後的技能會變化為「崩解爆擊」。

崩解爆擊和致命爆擊都是打擊，而崩解反擊則是歸在反擊類，不過這次在投擲並沒有新增招式，依然保持了攻擊、摔擲、反擊三者之間互剋，會加入新的系統是希望玩家可以一目了然的知道並使出招式，像是前作的威力暴擊、威力暴射比較難操控，玩家也不太懂什麼時候該使用這些招式，所以這一次就取消了。製作人提醒，這次的崩解反擊比較有戰略性，在什麼場合下使用這個招式是需要玩家的判斷。

同時製作人在現場也遊玩了主線劇情的序章，雖然目前畫面還無法公開，但可以看到故事一開始會先從NiCO開始研究穗香的能力，而另一方面海蓮娜也給了瑪莉蘿絲一份穗香相關的資料，製作人表示這些角熱在劇情中都會有重要的戲份，不過真要說誰是主角有點難，不過可以透露的是系列作主角一直都是霞，霞這個流派的忍者們在六代還是會有重要地位。

在戰鬥中可以看到除了先前演示過被毆打時臉部表情會扭曲外（此功能可以關閉），在實機戰鬥中也可以看到角色受傷會有「爆衣」和「配件被打掉」的現象，男性角色多半在胸部，而女性角色多半在腹部，不過製作人也說：「女性角色來說是不可能到全脫光的，這方面是不太能夠太暴露的，在我們公司也許還是讓其他遊戲作這件事情比較適合。」不過近期PS4由於平台政策轉換，有明顯的加重遏止裸露的畫面，對此會不會造成影響？製作人也坦承：「之後我們會把PS4、XBOX、PC這三個版本會整理一個表格，來公開表現上的差別，包含畫面表現以及規格差別，雖然我們很努力的想要0差別，但不否認還是會有差別的出現。」

▲官方一口起公開購買DX版許多角色才有的特殊服裝。

此外，對於本週提出遊戲要延期的狀況，製作人也表示：「首先還是要跟大家說對不起，為何延期的具體內容還不太能透露，主要是一些遊戲優化、角色表現和遊戲平衡的內容，會努力把這個遊戲做好。」未來是否會有和《沙灘排球》或是其他遊戲的合作角色，目前雖然有一些想法，但也得看《沙灘排球》的製作人以及其他作品的意願，當然最重要的也是要玩家喜歡。而對於電競的看法，新崛洋平則認為首要還是要把遊戲推向全球，之後才適合來談電競。

最後製作人也公開，將於PlayStation Store發布「體驗版」，本次發布的體驗版將僅限在PlayStation 4平台上，於2019年1月11日（五）23:00起至1月14日（一）22:59止，期間限定三天內開放遊玩。除了有五位角色「霞」、「綾音」、「疾風」、「龍･隼」、「迪亞哥」以及對戰舞台「DOA COLOSSEUM」之外，玩家還能在「排行榜對戰模式」中搶先體驗線上對戰。





▲▼製作人也帶來終極豪華版的內容，包含巨大的床單、滑鼠墊、原聲帶與徽章。



