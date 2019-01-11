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新黏土人來了！模型大廠GSC將首度參加2019台北電玩展

記者周之鼎／台北報導

日本模型商Good Smile Company社(簡稱GSC)今（1/11）日宣布首度參展台北國際電玩展。2019首度出席電玩展將帶來包括《Fate/Grand Order》《鬥陣特攻》《女神異聞錄5》等多款人氣遊戲的模型週邊販售，更有未上市的最新遊戲角色模型搶先亮相，及多款好玩贈品要送給玩家。

Good Smile Company是成立於2001年的日本公司，經營模型公仔玩具的企劃與販售，除了已推出1000款以上可愛化角色的「黏土人」系列，旗下販售的正常比例可動模型系列「figma」也積極推出遊戲角色商品，以精細、高品質、適於收藏而為遊戲及模型玩家所愛。本次電玩展除將展示包括《Fate/Grand Order》《鬥陣特攻》的多款角色模型，出自台灣大宇資訊所推出的經典角色扮演遊戲《仙劍奇俠傳》的黏土人原型更預計首度在台亮相。

本次造訪攤位的玩家凡訂閱Good Smile電子報，現場出示訂閱完成或寄達之電子報畫面就送訂閱禮「星之卡比/SSSS.GRIDMAN黏土人紅包袋」3入組，此外，此外現場購買系列化商品即贈相對系列禮。

※現場預計將販售出自下列遊戲作品的模型商品

Fate/Grand Order
鬥陣特攻
星之卡比
薩爾達傳說 荒野之息
超級瑪利歐
女神異聞錄5
血源詛咒
沉默之丘2
洛克人X系列
潛龍諜影 2：自由之子
Dota 2
陰陽師

※預購商品

日本WF2019[冬]模型展活動首發的最新限定商品，本次將搶先一步在台北國際電玩展接受預購！
黏土人 Saber/亞瑟・潘德拉剛〔Prototype〕 靈衣開放-白玫瑰- Ver.
黏土人 雪未來 Snow Princess Ver.
figma 雪未來 Snow Princess ver.
figma 新娘 Noir ver.
figma 新郎 Noir ver.
黏土人配件系列 換裝用西裝/套裝02


 

關鍵字：GSC黏土人台北電玩展

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