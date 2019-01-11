《古劍奇譚2》上架雙平台　公測開跑、玩法大公開

記者樓菀玲／台北報導

由網元聖唐官方正版授權、蓋婭互娛研發，改編自單機經典古劍系列的仙俠手遊大作《古劍奇譚2》，官方宣布遊戲於今（11）日在雙平台正式開放不刪檔公測，並公開多項特色玩法，包含經典「偃甲系統」、「婚戀系統」、PVP戰鬥系統「魔災餘生」、「流月演武場」、「靈谷歷練」等多樣化玩法。

《古劍奇譚2》手遊中也精心收錄了古劍單機原樂，並邀請原作九大主角獻聲配音，完整呈現古劍世界的原味風貌。歡慶遊戲公測，多項慶祝活動同步開跑，邀請玩家一同加入，闖蕩江湖。

《古劍奇譚2》手遊繼承單機版即時戰鬥系統，高自由度技能學習，讓每位玩家都可成為獨一無二的不凡偃師，加上專為手遊優化的遊玩節奏，讓玩家在遊戲內的每一刻都是最精彩的體驗。

本次手遊版本也還原了深入人心的經典劇情，其中【異羽CP】的相識更是引發主線發展的重中之重。手遊開場即是樂無異、聞人羽兩人不打不相識的首次見面劇情，而玩家也將隨著兩人一同坐上竹筍包子號正式展開古劍江湖之旅。

《古劍奇譚2》最經典的「偃甲系統」也在手遊版本同步開放，玩家將化身創造力十足的偃師，執規矩掌巧工，窮盡機關之能，不僅可以操縱單機原作中登場的所有偃甲，甚至可以親手自己的專屬偃甲，成為新一代偃術大師。

PVP戰鬥是《古劍奇譚2》獨具特色的重要玩法之一，包含跨服生存戰的「魔災餘生」、3人小隊對戰的「流月演武場」，以及分列陣營至死方休的「靈谷歷練」等多樣化PVP玩法，定將成為眾偃師追尋上古秘聞之外不可錯過的挑戰與歷練。

《古劍奇譚2》將完整收錄由曾獲得金馬獎最佳原創電影音樂獎的駱集益老師與盧小旭、周志華等著名配樂大師精心打造的古劍單機原樂，完美還原古劍意境，確保玩家在體驗遊戲時，也同時享受精妙絕倫的視聽盛宴。

由申秋香領軍，包含山新、趙毅、夏磊、趙嶺等原作九大主角配音老師，本次也為了《古劍2》手遊，再次齊聚獻聲，務必要將原汁原味的感動，帶給手遊的玩家。

歡慶遊戲正式上線，官方推出眾多開服活動，包含「天天登入送元寶」、「羈絆阿阮」、「每日任務」、「儲值超級返利」等七大活動，有機會獲得「絕版時裝」、「高階寶石」、「裝備」等各式好禮。