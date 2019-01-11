ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《古劍奇譚2》上架雙平台　公測開跑、玩法大公開

《古劍奇譚2》上架雙平台（圖／智冠提供）

記者樓菀玲／台北報導

由網元聖唐官方正版授權、蓋婭互娛研發，改編自單機經典古劍系列的仙俠手遊大作《古劍奇譚2》，官方宣布遊戲於今（11）日在雙平台正式開放不刪檔公測，並公開多項特色玩法，包含經典「偃甲系統」、「婚戀系統」、PVP戰鬥系統「魔災餘生」、「流月演武場」、「靈谷歷練」等多樣化玩法。

《古劍奇譚2》手遊中也精心收錄了古劍單機原樂，並邀請原作九大主角獻聲配音，完整呈現古劍世界的原味風貌。歡慶遊戲公測，多項慶祝活動同步開跑，邀請玩家一同加入，闖蕩江湖。

《古劍奇譚2》上架雙平台（圖／智冠提供）

《古劍奇譚2》手遊繼承單機版即時戰鬥系統，高自由度技能學習，讓每位玩家都可成為獨一無二的不凡偃師，加上專為手遊優化的遊玩節奏，讓玩家在遊戲內的每一刻都是最精彩的體驗。

本次手遊版本也還原了深入人心的經典劇情，其中【異羽CP】的相識更是引發主線發展的重中之重。手遊開場即是樂無異、聞人羽兩人不打不相識的首次見面劇情，而玩家也將隨著兩人一同坐上竹筍包子號正式展開古劍江湖之旅。

《古劍奇譚2》最經典的「偃甲系統」也在手遊版本同步開放，玩家將化身創造力十足的偃師，執規矩掌巧工，窮盡機關之能，不僅可以操縱單機原作中登場的所有偃甲，甚至可以親手自己的專屬偃甲，成為新一代偃術大師。

《古劍奇譚2》上架雙平台（圖／智冠提供）

PVP戰鬥是《古劍奇譚2》獨具特色的重要玩法之一，包含跨服生存戰的「魔災餘生」、3人小隊對戰的「流月演武場」，以及分列陣營至死方休的「靈谷歷練」等多樣化PVP玩法，定將成為眾偃師追尋上古秘聞之外不可錯過的挑戰與歷練。

《古劍奇譚2》將完整收錄由曾獲得金馬獎最佳原創電影音樂獎的駱集益老師與盧小旭、周志華等著名配樂大師精心打造的古劍單機原樂，完美還原古劍意境，確保玩家在體驗遊戲時，也同時享受精妙絕倫的視聽盛宴。

由申秋香領軍，包含山新、趙毅、夏磊、趙嶺等原作九大主角配音老師，本次也為了《古劍2》手遊，再次齊聚獻聲，務必要將原汁原味的感動，帶給手遊的玩家。

《古劍奇譚2》上架雙平台（圖／智冠提供）

歡慶遊戲正式上線，官方推出眾多開服活動，包含「天天登入送元寶」、「羈絆阿阮」、「每日任務」、「儲值超級返利」等七大活動，有機會獲得「絕版時裝」、「高階寶石」、「裝備」等各式好禮。

關鍵字：手機遊戲古劍奇譚2

推薦閱讀

《傳說對決》新戰隊TXO參戰GSC職業賽　五月天怪獸擔任第六人

新黏土人來了！模型大廠GSC將首度參加2019台北電玩展

《古劍奇譚2》上架雙平台　公測開跑、玩法大公開

魔龍寶冠美術班底《十三機兵防衛圈》釋出宣傳預告但疑難產

PC遊戲平台大戰開打！《全境封鎖2》捨棄Steam帶槍投靠Epic

浮盪於紙上的水漾少女　水彩肖像插畫家佐田鳩子初次來台展出

《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》開放事前登錄

遊戲橘子12月營收達7.9億　2018年度營收141.3億破紀錄

Garena新手遊《極速領域》與MyMusic合作　打造專屬主題曲

智冠科技12月合併營收6.07億元 全年營收達55億元

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《十三機兵防衛圈》釋新影片但難產

《全境封鎖2》捨棄Steam帶槍投靠Epic

插畫家佐田鳩子初次來台展出

原SMG先發選手加入TXO戰隊

《閃亂神樂》手遊開放事前登錄

橘子2018年度營收141.3億破紀錄

《古劍奇譚2》上架雙平台

台北動漫節1/19開跑

《航海王》最新劇場版尾手稿公開

J Team無限期退出GSC賽事

最新新聞

《傳說對決》新戰隊TXO成立

模型大廠GSC將首度參加台北電玩展

《古劍奇譚2》上架雙平台

《十三機兵防衛圈》釋新影片但難產

《全境封鎖2》捨棄Steam帶槍投靠Epic

插畫家佐田鳩子初次來台展出

《閃亂神樂》手遊開放事前登錄

橘子2018年度營收141.3億破紀錄

G社《極速領域》與MyMusic合作

智冠科技去年全年營收達55億元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366