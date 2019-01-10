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遊戲橘子12月營收達7.9億　2018年度營收141.3億破紀錄

▲▼ 遊戲橘子,橘子集團,財報,營收,示意圖（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 橘子集團營收再創新高。（圖／記者樓菀玲攝）

科技中心／綜合報導

橘子集團今日公告12月份自結合併營收新台幣7.9億元(淨額法)，在去年12月人氣手遊《天堂M》首月上市的高基期影響下，較前一年度同期減少；累計1~12月合併營收達141.3億元(淨額法)，較前一年度同期增加67%，創下歷史新高。

本公司自2018年1月1日起，因應國際財務報導準則第15號公報，橘子集團旗下數位娛樂平台樂點(GASH)營業收入認列由總額法認列改採為淨額法認列，若還原總額法認列則集團2018年12月份自結合併營收新台幣9.9億元，在去年12月人氣手遊《天堂M》首月上市的高基期影響下，較前一年度同期減少；累計1~12月自結合併營收新台幣168.2億元，較前一年度同期增加98%。

延續2018年全年佳績，2019年初橘子集團即強勢迎戰市場，將在1月底的台北國際電玩展上，全力宣傳擁有各種生活解決方案與金流服務的全新「beanfun!」app，並以「beanfun!」為主軸，引領遊戲橘子、樂點（GASH）、Swapub、橘子支付、酷瞧、有閑…等全面入駐，以140個攤位作為今年最大、最有看頭的展區。

展望2019年，穩佔遊戲市場龍頭的遊戲橘子，持續以代理與自製雙軌策略並進，推出精品級IP新遊戲。因此，電玩展期間，遊戲橘子將公布代理曾在台灣紅極一時的大型MMORPG遊戲全新手遊版本，更有兩款籌備已久的自製經典IP手機遊戲開放搶先試玩。同時為迎接傳統旺季，玩家最愛的《天堂M》與《新楓之谷》可望公布大型改版計畫。

樂點（GASH）持續深耕數位娛樂產業，2019年站穩步伐完成布局，以泛娛樂創新交易服務為市場定位，預計今年上半年一連推出四大新服務：包含玩家期待已久的「帳號交易所」、結合區塊鏈技術的「IIO 道具交易所」、連接實體生活娛樂服務的「揪票通AnyTix」以及「聯合抵扣金」，建構完整的泛娛樂服務。橘子支付近期則與台灣高鐵官方網站購票付款合作，提前搶吸年節交通需求。

關鍵字：遊戲橘子

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