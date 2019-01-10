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知名聲優、製作人登台 PS預告台北電玩展精彩舞台活動

記者周之鼎／台北報導

SIET今（1/10）日公佈2019台北國際電玩展「PlayStation」攤位活動及嘉賓。在1月25日至28日一連四天，遊戲製作人、聲優、實況主舞台以及電競賽事將在「PlayStation」舞台輪番登場。

開展首日由SIET總經理「江口達雄」先生為攤位揭開序幕後，打頭陣的是PlayStation 4遊戲《生死格鬥6（DEAD OR ALIVE 6）》特別舞台，邀請遊戲製作人「新堀洋平」先生登壇，DOA知名玩家「UprisingJC」、「林小葵」以及來自法國的「Kayane」將到場挑戰；1月26日(六)則連續帶來三場製作人舞台。音樂節奏遊戲《DEEMO -Reborn-》舞台，雷亞遊戲執行長「游名揚」先生和知名聲優「竹達彩奈」小姐將實際展示遊戲，「竹達彩奈」小姐更將現場聲演並加碼舉行限定簽名會與粉絲近距離互動；而FromSoftware市場經理「北尾泰大」將帶來《隻狼：暗影雙死》實機操作，和知名實況主「魯蛋」一起介紹本作魅力；《惡靈古堡 2》卡普空製作人「平林良章」先生也將跨海來台呈現精采的實機示範。

在1月27日(日)，「bend STUDIO」的資深遊戲製作人「Darren Yager」與社群經理「David Lee」將連袂出席《Days Gone》舞台；《勇者鬥惡龍 創世小玩家 2 破壞神席德與空蕩島》製作人「藤本則義」先生與「白石琢磨」先生也特別受邀來場，帶來最精彩的遊戲介紹；1月28日(一)的壓軸電競賽事「《NBA 2K19》亞洲盃錦標賽台灣預選賽」也將火熱登場，台灣預選賽冠軍將代表台灣於三月前往菲律賓參加總決賽！表演賽嘉賓與賽評「黑人(陳建州)」與主播「徐展元」將和玩家一同見證冠軍的誕生。

除了遊戲製作人舞台，活動期間多位知名遊戲實況主、YouTuber和偶像明星，如：「6tan」、「葉子」、「SpeXial-風田」、「吳心緹」、「葉子」、「阿神」、「巧克力」和「大魚」也會齊聚一堂、呈現多場歡樂滿滿的「PS玩樂DNA」舞台。

此外，世貿一館二樓的「PlayStation Plus聚樂部」也有多場舞台活動開放自由入場喔！除了已公佈的四場「PlayStation Plus錦標賽」，更新增四場實況主舞台等你來場同樂！最高可贏得PSN預付金NT$8,000「PlayStation Plus錦標賽」現正熱烈報名中，報名只到1月13日(日)止。歡迎《魔法氣泡eSports》、《太鼓之達人 合奏咚咚咚！》、《Super Bomber Man R》和《Overcooked! 2》的各方高手前來挑戰。

今年「PlayStation」攤位除了有豐富的試玩遊戲陣容、舞台活動，去年大受歡迎的「PlayStation Store大FUN送」專區也將登場。只要到現場專區參加小遊戲就可獲得PlayStation Store購物車優惠代碼，最高可折扣99% ！歡迎踴躍參加！近日將陸續公布台北電玩展限定銷售方案等最新消息，敬請期待並持續鎖定「PlayStation台北國際電玩展活動專頁」。

關鍵字：台北電玩展PS

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