鎖鍊偷大絕！《英雄聯盟》新英雄賽勒斯曝光

記者周之鼎／台北報導

《英雄聯盟》開發商Riot Games正式公開新英雄「罪鍊術士」賽勒斯，賽勒斯可以用法傷類型的攻擊重重打擊敵人，用石頭和鋼鐵對敵人造成致命一擊。透過反覆的鍊斬擊倒對手，再藉由反魔法英石衝擊的幫助透過普攻輸出傷害。在用罪獄鍊罰勾住敵人之前，先透過逆罪突進躲避攻擊。等到需要一拚生死的時候，用強大的弒君之道了結對手。

賽勒斯等級達到 6 級時，可釋放所有能量，並用盜技禁鍊奪取敵人的大絕來作為己用。遊戲進入後期時你可以在短時間內奪取多名敵人的大絕，利用敵方的力量加以打擊他們。在你的面前，他們除了屈膝臣服之外沒有別的選擇。

在平時，賽勒斯在每次施放技能後透過受到被動加成的普攻來傷害敵人。有了反魔法英石衝擊的幫助，技能與普攻的搭配將可重重打擊敵人。在使用盜技禁鍊奪取敵人大絕時請考慮到所有可能發生的情況，並依照當下的需求來做決策。也許當下奪取到的傷害性技能可以讓你領先一時，但若是你奪取到的是強大的群控技，那麼你贏得的將會是一場攸關勝負的團戰。

玩家要注意的是，賽勒斯無法在一段時間內對相同敵人重複發動盜技禁鍊，所以在發動此技能之前務必想清楚接下來在戰場上的對策。沒有必要急著使用你掠奪到的大絕，但如果遲疑太久，你會錯失更多使用敵人大絕的機會。記得在正確的時機使用敵人的力量來加以打擊他們。