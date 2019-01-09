HyperX公開滑鼠、麥克風、耳機等一系列全新電競周邊

記者周之鼎／台北報導

一年一度的消費電子展(CES)今日於美國拉斯維加斯盛大登場。深受玩家喜愛的電競周邊品牌HyperX 於CES 2019不僅展示了容量全新升級的Predator DDR4 RGB記憶體和紫色限量版Cloud Alpha電競耳機，更首度發表HyperX Quadcast直立式麥克風、Pulsefire Raid RGB電競滑鼠等專為玩家和實況主所打造的電競周邊新品。

HyperX表示：「我們向來致力於提升玩家遊戲體驗，並持續研發滿足玩家需求的電競周邊。無論玩家喜愛的是大逃殺系列、運動類型或者格鬥遊戲，都能藉由HyperX頂尖的遊戲週邊，在PC及家用主機等裝置上盡情享受遊戲的樂趣！」

※HyperX Quadcast 直立式麥克風

HyperX Quadcast專為PC、PlayStation 4和Mac使用者打造，能滿足遊戲實況、線上直播和影音製作等需求。麥克風具備抗震防撞的外型、便利的的操作性以及搭配LED燈效可輕鬆辨別聲音播送狀態的觸控式靜音功能，其全方位收音效果更有助於提升收音品質，讓實況主的聲音更加清晰真實。





※HyperX Pulsefire Raid RGB 電競滑鼠

HyperX Pulsefire Raid提供11組可自訂功能鍵，讓使用者快速執行多樣化的指令。滑鼠搭載Pixart 3389感測器並具備高達16,000 原生DPI，方便玩家能流暢準確地追蹤目標。此外，Pulsefire Raid更採用耐用次數達2,000萬次點擊的高品質Omron微動開關，讓玩家無後顧之憂地征戰敵方！



※HyperX Cloud MIX電競耳機

Cloud MIX是一款經由 Hi-Res Audio 所認證的電競耳機，並以 10Hz 至 40kHz 頻率範圍帶來豐富的高解析音質，讓使用者能聽見遊戲音效的深度和細節，而特製的 40mm 雙音腔驅動單體更能同時提供格外清晰、流暢的音質，幫助玩家完美地沉浸於遊戲體驗之中。Cloud MIX有線模式讓玩家能於所有具備 3.5mm 插孔的裝置，包含：桌機、家用主機等享受遊戲絕佳音效。若考量到移動和長時間攜帶等用途，也可將耳機切換至無線藍芽模式，無拘束地使用藍芽功能來接聽電話和聆聽音樂，且使用時間可長達20小時*，徹底滿足使用者「Game & Go」的日常娛樂需求。





※HyperX Cloud Alpha 紫色限定款電競耳機

紫色限定款的Cloud Alpha以50mm雙音腔驅動單體設計，能有效地將低音與中高音分離，並賦予聲音更高的識別度和清晰度。Cloud Alpha 採用 HyperX 頂級記憶泡棉，並配有加寬頭帶的耐用鋁合金框架和柔軟合成皮革所打造的大尺寸耳罩，讓玩家能舒適地長時間進行遊戲。耳機更配備了可拆式的編織音源線和降噪麥克風，幫助使用者透過音效線控來輕鬆調整音量並確保遊戲中絕佳的溝通品質。



※HyperX Predator DDR4 RGB記憶體(16GB)

容量升級的HyperX Predator DDR4 RGB 由單條8GB升至16GB，玩家可依使用需求選擇3000MHz 和3200MHz 的頻率，並提升儲存容量至最高64GB(4件套組)。HyperX Predator DDR4 RGB記憶體採用HyperX紅外線同步技術，確保記憶體模組的炫彩燈效不會因長時間使用而產生延遲，並擁有最佳化同步效果，讓玩家能輕鬆展現個人獨特風格。